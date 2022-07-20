Соловьев похвалил генерала ЦВО, которого наградил Путин. «Отец и сын на войне!»

20 июля 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

Александр Лапин командует на Украине группировкой российских войск «Центр» Фото: Анна Майорова © URA.RU Телеведущий Владимир Соловьев похвалил командующего Центральным военным округом (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина и его сына-танкиста — подполковника Дениса Лапина — за участие в спецоперации. Это произошло во время прямого эфира 20 июля. Обсуждая с военным журналистом Александром Сладковым центр подготовки добровольцев в Чечне, Владимир Соловьев отметил, что там готовят много молодых бойцов, которые собираются поехать на Украину. «Ну, слушай, вот [генерал-полковник Александр] Лапин. Ну сын-то Лапина сейчас ладно — контузия и все дела. Но это же правильно, когда отец-генерал на войне, и сын на войне!» — сказал собеседнику ведущий. Ранее URA.RU сообщало, что российский президент Владимир Путин присвоил командующему ЦВО генерал-полковнику Александру Лапину звание героя Российской Федерации. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил военачальника, назвав Лапина «настоящим патриотом и преданным воинскому долгу офицером». Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Телеведущий Владимир Соловьев похвалил командующего Центральным военным округом (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина и его сына-танкиста — подполковника Дениса Лапина — за участие в спецоперации. Это произошло во время прямого эфира 20 июля. Обсуждая с военным журналистом Александром Сладковым центр подготовки добровольцев в Чечне, Владимир Соловьев отметил, что там готовят много молодых бойцов, которые собираются поехать на Украину. «Ну, слушай, вот [генерал-полковник Александр] Лапин. Ну сын-то Лапина сейчас ладно — контузия и все дела. Но это же правильно, когда отец-генерал на войне, и сын на войне!» — сказал собеседнику ведущий. Ранее URA.RU сообщало, что российский президент Владимир Путин присвоил командующему ЦВО генерал-полковнику Александру Лапину звание героя Российской Федерации. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил военачальника, назвав Лапина «настоящим патриотом и преданным воинскому долгу офицером».