Полпред Якушев поздравил командующего ЦВО со званием Героя России

05 июля 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев назвал Александра Лапина настоящим патриотом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил командующего войсками ЦВО Александра Лапина с награждением его званием Героя РФ. Текстом письма поделились с URA.RU в полпредстве. «Примите мои искренние и сердечные поздравления по случаю присвоения Вам звания Героя Российской Федерации! Знаю Вас как настоящего патриота, истинного профессионала и преданного воинскому долгу офицера», — говорится в письме Якушева. Он подчеркнул, что такие люди, как Лапин, необходимы России, которая сталкивается с международным давлением и защищает свои национальные интересы на Украине. Благодаря работе Лапина, написал Якушев, удастся достичь успеха в спецоперации России. Александру Лапину 4 июля было присвоено звание Героя России после серии успешных операций на Украине. Также награду получил заместитель командующего восьмой армией Южного военного круга Эседулла Абачев. Спецоперация на Украине началась 24 февраля после усилившихся обстрелов войсками Украины территорий Донецкой и Луганской народных республик. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что для сохранения жизней мирного население было принято решение провести вынужденную демилитаризацию и денацификацию Украины. Армия РФ не допускает жертв среди мирного населения. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил командующего войсками ЦВО Александра Лапина с награждением его званием Героя РФ. Текстом письма поделились с URA.RU в полпредстве. «Примите мои искренние и сердечные поздравления по случаю присвоения Вам звания Героя Российской Федерации! Знаю Вас как настоящего патриота, истинного профессионала и преданного воинскому долгу офицера», — говорится в письме Якушева. Он подчеркнул, что такие люди, как Лапин, необходимы России, которая сталкивается с международным давлением и защищает свои национальные интересы на Украине. Благодаря работе Лапина, написал Якушев, удастся достичь успеха в спецоперации России. Александру Лапину 4 июля было присвоено звание Героя России после серии успешных операций на Украине. Также награду получил заместитель командующего восьмой армией Южного военного круга Эседулла Абачев. Спецоперация на Украине началась 24 февраля после усилившихся обстрелов войсками Украины территорий Донецкой и Луганской народных республик. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что для сохранения жизней мирного население было принято решение провести вынужденную демилитаризацию и денацификацию Украины. Армия РФ не допускает жертв среди мирного населения.