Из борьбы за последнее место в челябинском парламенте выбыли двое

В бюллетене жителей Троицкого района будет на двух кандидатов меньше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кандидат от партии «Яблоко» Сергей Шичков и правозащитник Александр Лебедев могут лишиться шанса на участие в сентябрьских выборах в заксобрание Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в окружном избиркоме.

«Состоялось заседание рабочей группы, на которое Лебедев не явился. На адрес его электронной почты отправлен протокол заседания. Там сообщается, что порядка 30% представленных им подписей недействительны. Официальное решение будет принято позже», — пояснили URA.RU в избиркоме.

Там также напомнили, что представитель «Яблока» даже не стал сдавать собранные подписи. Изначально принять участие в выборной кампании собирались представители семи партий. Первым подал заявку в избирком в качестве самовыдвиженца Лебедев.

«Единая Россия» выдвинула ректора аграрного вуза Светлану Черепухину; ЛДПР сделала ставку на руководителя молодежной парторганизации Андрея Самохвалова; от «Справедливой России» идет Сергей Низамутдинов; «Яблоко» должен был представлять Сергей Шичков. Российскую партию пенсионеров (РППС), сумевшую в 2020 году получить сразу два мандата, в этой кампании будет представлять замгендиректора клиники «Эф Эм Си», врач Алексей Фролов. КПРФ представляет местный коммунальщик и депутат горсобрания Алексей Холкин, который также возглавляет местный горком партии. Последней заявилась на участие в предвыборной гонке партия «Новые люди», которую представляет депутат Троицкого горсобрания Лев Живайкин. Единственным самовыдвиженцем был юрист Лебедев.

Мандат ЗСО освободился в 2021 году, когда вице-спикер Владимир Павлов ушел работать в Госдуму по спискам «Единой России». Выборы назначены на единый день голосования 11 сентября.

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