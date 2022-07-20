Глава МИД Чехии раскритиковал Шольца за страх перед Россией

21 июля 2022 в 06:21 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц недостаточно помогает Киеву из-за страха перед Россией, считает Ян Липавский Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецкое правительство во главе с канцлером Олафом Шольцом предоставляет недостаточно военной помощи Украине, чем должно, из-за боязни начала конфликта с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в интервью немецкому журналу Der Spiegel. Ян Липавский заявил, что его «совсем не убеждает» аргумент немецких властей о том, что они боятся поставлять Украине танки и современное оружие, чтобы не спровоцировать конфликт НАТО и России. «Даже в договоре НАТО нет положения, запрещающего поставки оружия», — сказал он. «Иногда мне кажется, что даже те, кто оказывает поддержку Украине, делает это в недостаточной мере, чтобы дать нам необходимые гарантии [безопасности]», — заявил Ян Липавский, комментируя слова Олафа Шольца об активном участии в украинском конфликте. На его взгляд, у Германии имеются дополнительные возможности по оказанию помощи Киеву, потому Берлин должен их использовать. Ранее сообщалось, что Германия сократила поставки вооружения на Украину, несмотря на обещание Шольца об их наращивании. Газета The Telegraph отмечала, что Шольц лишится своей должности, если не наладит отношения с Россией. Германия и другие страны Запада стали наращивать поставки оружия Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако Германия так и не начала поставлять Украине тяжелое вооружение. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Немецкое правительство во главе с канцлером Олафом Шольцом предоставляет недостаточно военной помощи Украине, чем должно, из-за боязни начала конфликта с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в интервью немецкому журналу Der Spiegel. Ян Липавский заявил, что его «совсем не убеждает» аргумент немецких властей о том, что они боятся поставлять Украине танки и современное оружие, чтобы не спровоцировать конфликт НАТО и России. «Даже в договоре НАТО нет положения, запрещающего поставки оружия», — сказал он. «Иногда мне кажется, что даже те, кто оказывает поддержку Украине, делает это в недостаточной мере, чтобы дать нам необходимые гарантии [безопасности]», — заявил Ян Липавский, комментируя слова Олафа Шольца об активном участии в украинском конфликте. На его взгляд, у Германии имеются дополнительные возможности по оказанию помощи Киеву, потому Берлин должен их использовать. Ранее сообщалось, что Германия сократила поставки вооружения на Украину, несмотря на обещание Шольца об их наращивании. Газета The Telegraph отмечала, что Шольц лишится своей должности, если не наладит отношения с Россией. Германия и другие страны Запада стали наращивать поставки оружия Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако Германия так и не начала поставлять Украине тяжелое вооружение.