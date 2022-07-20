Курганские приставы оштрафовали банк за навязчивые звонки

За навязчивые звонки банк оштрафовали на 50 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Судебные приставы оштрафовали один из российских банков за навязчивые звонки курганцу, который не являлся клиентом данной финансовой организации. Об этом сообщается на сайте УФССП по Курганской области.

«С жалобами на навязчивые телефонные звонки банка обратился гражданин. Он пояснил, что никаких договоров с организацией не заключал и финансовыми услугами не пользовался. Между тем, кто-то взял в банке кредит и указал номер телефона зауральца в качестве контактного. Заемщик тем временем перестал выплачивать денежные средства, взятые в кредит, игнорировал попытки банка связаться с ним. Поэтому представители финансовой организации начали звонить контактному лицу, который своего согласия на передачу такой информации не давал», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудниками областного УФССП был установлен факт нарушения банком п. 1, 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ. Финансовую организацию привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. В настоящее время он полностью оплачен, права заявителя восстановлены.

Ранее URA.RU писало, что курганский должник заставил банк заплатить за требование долга. За нарушение прав клиента курганскую финансовую организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей.