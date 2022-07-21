Курганцы считают, что больницы районов объединяют из-за долгов

Курганцы обсуждают возможную кредиторскую задолженность Глядянской ЦРБ, больница наличие долгов отрицает Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глядянскую районную больницу, по предположениям курганцев, объединяют с Кетовской, Звериноголовской и Половинской ЦРБ из-за кредиторской задолженности в 24 млн рублей. Об этом говорили на встрече, посвященной объединению учреждений (аудиозапись заседания URA.RU предоставил один из участников беседы, пожелавший остаться анонимным). В Глядянской ЦРБ информацию о долгах отрицают.

«Почему нельзя было объединить Звериноголовскую ЦРБ только с Половинской? Потому что Глядянская больница просто не справится, у нее кредиторская задолженность составляет 24 млн рублей. <…> Ну, будет правительство гасить долг пару месяцев, а потом как жить? Глядянка как только деньги получает, сразу на погашение налогов направляет», — говорят участники встречи. По мнению некоторых членов заседания, от объединения больниц выигрывают более бедные учреждения, потому что головная структура межрайонной больницы станет для них «донором».

По данным СБИС, решений ФНС о приостановлении операций по счетам Глядянской ЦРБ не найдено. Главврач больницы Маргарита Лошенкова сообщила URA.RU, что слухи о долгах являются дезинформацией. Также URA.RU направило официальный запрос в департамент здравоохранения Курганской области. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области вместо центральных районных больниц появятся восемь межрайонных, а также Курганская областная больница №2 и Шадринская городская больница. При этом многие жители и медработники выступают против реформы, в частности врачи в Сафакулевском и Шадринском районах. В том числе депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов выступил против объединения трех больниц в Шадринске.

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