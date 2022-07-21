Чиновники Кургана анонсировали нововведения для агробизнеса

Заявки на получение новых субсидий для агробизнеса начнут принимать в 4 квартале Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Курганской области в этом году впервые предусмотрено возмещение затрат для с/х организаций (70%) на покупку техники и оборудования для производства ягод. Заявки на получение субсидии начнут принимать в 4 квартале. Об этом во время прямого эфира на странице правительства Курганской области «ВКонтакте» рассказал директор департамента АПК Павел Кощеев.

«Меры поддержки сельхозтоваропроизводителей постоянно дополняются. В Курганской области в этом году впервые ввели субсидии в размере 50% от стоимости приобретаемого оборудования для переработки молока и мяса. В июне такую субсидию получило „Куртамышское молоко“. Предусмотрено также возмещение до 70% затрат на приобретение модульных животноводческих ферм. Их уже приобрели два хозяйства из Звериноголовского и Целинного округов, еще 4 с/х товаропроизводителя планируют закупить такие фермы во втором полугодии», — отчитался директор департамента агропромышленного комплекса Павел Кощеев.

В департаменте напомнили, что, помимо финансовых мер поддержки, производители региона могут претендовать на земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства. Эта возможность существует в рамках проекта «Русская мечта: Курганская область зовет!», ранее URA.RU сообщало о нем. Проект нацелен на привлечение новых жителей в Курганскую область бесплатной землей и созданием крестьянско-фермерских хозяйств. В этом году на поддержку КФХ планируется выделить из бюджета более 460 млн рублей.

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