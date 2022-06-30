Екатеринбуржец открыл бизнес в Тюмени на оборудовании из Кургана

30 июня 2022 в 14:31 Размер текста - 17 +

Зерно от местных фермеров превращают в муку для тюменских и свердловских пекарен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Предприниматель из Екатеринбурга Артем Русинов восстановил старую мельницу в Ишимском районе Тюменской области, чтобы перерабатывать зерно и поставлять муку в пекарни двух регионов. Местные жители получили новые рабочие места. Оборудование для производства изобрели в Курганской области. «На реконструкцию старой мельницы в селе Боровом Ишимского района предприниматель из Екатеринбурга Артем Русинов потратил 30 млн рублей. Провел капитальный ремонт, переоборудовал инженерные системы, построил зернохранилище и склад. Оборудование на производстве экспериментальное: его разработали в 1990-е годы на одном из оборонных заводов Курганской области», — сообщает канал «Тюменское время». Штат предприятия сформирован из местных жителей. Сырье закупают в местных хозяйствах, а также у фермеров из соседних районов Тюменской области. На восстановленной мельнице производят муку четырех сортов и отруби. Отгружают их в пекарни Ишимского района, Тюмени и Екатеринбурга. Мощность производства — 100 тонн в смену. Однако в планах бизнесмена втрое увеличить объемы и перейти на двухсменную работу. Развитие новых производств и использование на них отечественных технологий является частью процесса импортозамещения, которое в России стало особо актуально после начала спецоперации на Украине. На фоне санкций, введенных в отношении РФ со стороны Запада, российские компании и производители находят способы не останавливать свой бизнес, несмотря на ограничения поставок сырья и оборудования из-за границы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Предприниматель из Екатеринбурга Артем Русинов восстановил старую мельницу в Ишимском районе Тюменской области, чтобы перерабатывать зерно и поставлять муку в пекарни двух регионов. Местные жители получили новые рабочие места. Оборудование для производства изобрели в Курганской области. «На реконструкцию старой мельницы в селе Боровом Ишимского района предприниматель из Екатеринбурга Артем Русинов потратил 30 млн рублей. Провел капитальный ремонт, переоборудовал инженерные системы, построил зернохранилище и склад. Оборудование на производстве экспериментальное: его разработали в 1990-е годы на одном из оборонных заводов Курганской области», — сообщает канал «Тюменское время». Штат предприятия сформирован из местных жителей. Сырье закупают в местных хозяйствах, а также у фермеров из соседних районов Тюменской области. На восстановленной мельнице производят муку четырех сортов и отруби. Отгружают их в пекарни Ишимского района, Тюмени и Екатеринбурга. Мощность производства — 100 тонн в смену. Однако в планах бизнесмена втрое увеличить объемы и перейти на двухсменную работу. Развитие новых производств и использование на них отечественных технологий является частью процесса импортозамещения, которое в России стало особо актуально после начала спецоперации на Украине. На фоне санкций, введенных в отношении РФ со стороны Запада, российские компании и производители находят способы не останавливать свой бизнес, несмотря на ограничения поставок сырья и оборудования из-за границы.