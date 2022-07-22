FP: Байден проиграл Путину по результатам визитов на Восток

23 июля 2022 в 06:12 Размер текста - 17 +

FP отмечает значительный успех поездки Путина на трехсторонний саммит в Тегеране Фото: Владимир Андреев © URA.RU Поездки президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток показали, что страны региона придерживаются сотрудничества с Москвой. Такую оценку дает журнал Foreign Policy. По мнению обозревателей, визит американского лидера в ближневосточные государства не имел значительного успеха. «Скудные результаты визита Байдена на Ближний Восток указывают на то, что основные региональные игроки, особенно из стран Персидского залива, не желают отказываться от отношений с Россией и Китаем. <…> У Москвы есть общие цели почти со всеми партнерами Вашингтона в регионе, от высоких цен на энергоресурсы и до формирования многополярного мира», — говорится в статье. В то же время Байдену не удалось заставить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана «действовать по указке» Вашингтона в вопросе увеличения добычи нефти. «Сейчас у саудовцев гораздо больше совпадений интересов с россиянами по ценам на нефть, чем с Соединенными Штатами по вопросам региональной безопасности», — указывают обозреватели. Ранее Байден посетил Саудовскую Аравию, чтобы, как писали СМИ, заключить с ней нефтяной союз против России и Китая. Однако, по мнению турецкой газеты Cumhuriyet, его визит имел обратный эффект и привел к ослаблению влияния Штатов на Ближнем Востоке. Издание Global Times утверждало, что Путин своими переговорами с Ираном нанес «ответный удар» американскому лидеру. Саммит «астанинской тройки» в Тегеране состоялся 19 июля и завершился подписанием трехстороннего соглашения лидерами России, Турции и Ирана. Совместный документ определяет дипломатический путь разрешения сирийского конфликта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Поездки президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток показали, что страны региона придерживаются сотрудничества с Москвой. Такую оценку дает журнал Foreign Policy. По мнению обозревателей, визит американского лидера в ближневосточные государства не имел значительного успеха. «Скудные результаты визита Байдена на Ближний Восток указывают на то, что основные региональные игроки, особенно из стран Персидского залива, не желают отказываться от отношений с Россией и Китаем. <…> У Москвы есть общие цели почти со всеми партнерами Вашингтона в регионе, от высоких цен на энергоресурсы и до формирования многополярного мира», — говорится в статье. В то же время Байдену не удалось заставить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана «действовать по указке» Вашингтона в вопросе увеличения добычи нефти. «Сейчас у саудовцев гораздо больше совпадений интересов с россиянами по ценам на нефть, чем с Соединенными Штатами по вопросам региональной безопасности», — указывают обозреватели. Ранее Байден посетил Саудовскую Аравию, чтобы, как писали СМИ, заключить с ней нефтяной союз против России и Китая. Однако, по мнению турецкой газеты Cumhuriyet, его визит имел обратный эффект и привел к ослаблению влияния Штатов на Ближнем Востоке. Издание Global Times утверждало, что Путин своими переговорами с Ираном нанес «ответный удар» американскому лидеру. Саммит «астанинской тройки» в Тегеране состоялся 19 июля и завершился подписанием трехстороннего соглашения лидерами России, Турции и Ирана. Совместный документ определяет дипломатический путь разрешения сирийского конфликта.