Дожди и грозы в Кургане сменятся последующей жарой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На территорию Курганской области вернется жаркая погода, однако перед потеплением в регионе пройдут кратковременные дожди и грозы. Информация появилась на сайте Курганского гидрометцентра.

«Переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза», — сообщает прогноз на сайте курганского ЦГМС на субботу, 23 июля. В последующие дни температура воздуха перейдет 30-градусную отметку.

В субботу днем воздух прогреется до +25-27°С. Днем возможно усиление северо-западного ветра до 6-11 м/с. В воскресенье, 24 июля, без осадков, до 30 градусов тепла днем. В понедельник жара усилится еще больше.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курган придут обильные осадки. Синоптики обещали кратковременные дожди и грозы с ветром.

В Курганской области на выходных после дождей и гроз потеплеет скриншот: сайт Курганского ЦГМС