На территорию Курганской области вернется жаркая погода, однако перед потеплением в регионе пройдут кратковременные дожди и грозы. Информация появилась на сайте Курганского гидрометцентра.
«Переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза», — сообщает прогноз на сайте курганского ЦГМС на субботу, 23 июля. В последующие дни температура воздуха перейдет 30-градусную отметку.
В субботу днем воздух прогреется до +25-27°С. Днем возможно усиление северо-западного ветра до 6-11 м/с. В воскресенье, 24 июля, без осадков, до 30 градусов тепла днем. В понедельник жара усилится еще больше.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курган придут обильные осадки. Синоптики обещали кратковременные дожди и грозы с ветром.
В Курганской области на выходных после дождей и гроз потеплеет
скриншот: сайт Курганского ЦГМС
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На территорию Курганской области вернется жаркая погода, однако перед потеплением в регионе пройдут кратковременные дожди и грозы. Информация появилась на сайте Курганского гидрометцентра. «Переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза», — сообщает прогноз на сайте курганского ЦГМС на субботу, 23 июля. В последующие дни температура воздуха перейдет 30-градусную отметку. В субботу днем воздух прогреется до +25-27°С. Днем возможно усиление северо-западного ветра до 6-11 м/с. В воскресенье, 24 июля, без осадков, до 30 градусов тепла днем. В понедельник жара усилится еще больше. Ранее URA.RU сообщало, что в Курган придут обильные осадки. Синоптики обещали кратковременные дожди и грозы с ветром.