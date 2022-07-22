22 июля 2022

После дождей и гроз в Курганскую область вернется жара. Скрин

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Некрасовский мост. Курган, лето, жара, фонтан
Дожди и грозы в Кургане сменятся последующей жарой Фото:

На территорию Курганской области вернется жаркая погода, однако перед потеплением в регионе пройдут кратковременные дожди и грозы. Информация появилась на сайте Курганского гидрометцентра.

«Переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза», — сообщает прогноз на сайте курганского ЦГМС на субботу, 23 июля. В последующие дни температура воздуха перейдет 30-градусную отметку.

В субботу днем воздух прогреется до +25-27°С. Днем возможно усиление северо-западного ветра до 6-11 м/с. В воскресенье, 24 июля, без осадков, до 30 градусов тепла днем. В понедельник жара усилится еще больше.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курган придут обильные осадки. Синоптики обещали кратковременные дожди и грозы с ветром.

В Курганской области на выходных после дождей и гроз потеплеет

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На территорию Курганской области вернется жаркая погода, однако перед потеплением в регионе пройдут кратковременные дожди и грозы. Информация появилась на сайте Курганского гидрометцентра. «Переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза», — сообщает прогноз на сайте курганского ЦГМС на субботу, 23 июля. В последующие дни температура воздуха перейдет 30-градусную отметку. В субботу днем воздух прогреется до +25-27°С. Днем возможно усиление северо-западного ветра до 6-11 м/с. В воскресенье, 24 июля, без осадков, до 30 градусов тепла днем. В понедельник жара усилится еще больше. Ранее URA.RU сообщало, что в Курган придут обильные осадки. Синоптики обещали кратковременные дожди и грозы с ветром.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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