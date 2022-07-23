Артист Black Star выступит в Новом Уренгое

24 июля 2022 в 16:14 Размер текста - 17 +

Артист выступит на городской площади (фото из архива) Фото: Дарья Попова © URA.RU В рамках проекта «Улетные выходные» 30 июля в Новом Уренгое (ЯНАО) выступит Кирилл Скрипник (артист лейбла Black Star). Об этом администрация города сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В следующую субботу в Новом Уренгое! Кирилл Скрипник», — отмечается в сообщении. Начало концерта в 19:00. Мероприятие состоится на городской площади. Скрипник также известен как финалист шоу «Голос». Ранее URA.RU сообщало, что бар «Нефть» устраивает для жителей Салехарда «дискотеку девяностых и нулевых». На нее приглашен певец и выпускник «Фабрики звезд» Никита Малинин. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

В рамках проекта «Улетные выходные» 30 июля в Новом Уренгое (ЯНАО) выступит Кирилл Скрипник (артист лейбла Black Star). Об этом администрация города сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В следующую субботу в Новом Уренгое! Кирилл Скрипник», — отмечается в сообщении. Начало концерта в 19:00. Мероприятие состоится на городской площади. Скрипник также известен как финалист шоу «Голос». Ранее URA.RU сообщало, что бар «Нефть» устраивает для жителей Салехарда «дискотеку девяностых и нулевых». На нее приглашен певец и выпускник «Фабрики звезд» Никита Малинин.