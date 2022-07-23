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Артист Black Star выступит в Новом Уренгое

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Артист выступит на городской площади (фото из архива) Фото:

В рамках проекта «Улетные выходные» 30 июля в Новом Уренгое (ЯНАО) выступит Кирилл Скрипник (артист лейбла Black Star). Об этом администрация города сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В следующую субботу в Новом Уренгое! Кирилл Скрипник», — отмечается в сообщении.

Начало концерта в 19:00. Мероприятие состоится на городской площади. Скрипник также известен как финалист шоу «Голос».

Ранее URA.RU сообщало, что бар «Нефть» устраивает для жителей Салехарда «дискотеку девяностых и нулевых». На нее приглашен певец и выпускник «Фабрики звезд» Никита Малинин.

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В рамках проекта «Улетные выходные» 30 июля в Новом Уренгое (ЯНАО) выступит Кирилл Скрипник (артист лейбла Black Star). Об этом администрация города сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В следующую субботу в Новом Уренгое! Кирилл Скрипник», — отмечается в сообщении. Начало концерта в 19:00. Мероприятие состоится на городской площади. Скрипник также известен как финалист шоу «Голос». Ранее URA.RU сообщало, что бар «Нефть» устраивает для жителей Салехарда «дискотеку девяностых и нулевых». На нее приглашен певец и выпускник «Фабрики звезд» Никита Малинин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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