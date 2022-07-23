Артист Black Star выступит в Новом Уренгое

Артист выступит на городской площади (фото из архива)
В рамках проекта «Улетные выходные» 30 июля в Новом Уренгое (ЯНАО) выступит Кирилл Скрипник (артист лейбла Black Star). Об этом администрация города сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«В следующую субботу в Новом Уренгое! Кирилл Скрипник», — отмечается в сообщении.
Начало концерта в 19:00. Мероприятие состоится на городской площади. Скрипник также известен как финалист шоу «Голос».
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