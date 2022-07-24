Курганские приставы вынудили мужчину вернуться в семью

25 июля 2022 в 09:48 Размер текста - 17 +

Разговор с судебными приставами вынудил мужчину выплатить всю сумму алиментов и вернуться в семью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После беседы с судебными приставами курганец выплатил всю сумму алиментов и вернулся к жене и дочери. Об этом говорится в официальном аккаунте управления Федеральной службы судебных приставов России по Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Принятые судебными приставами меры повлияли на мужчину, и он полностью погасил задолженность перед ребенком в размере 300 тысяч рублей. В том числе, мужчина наладил отношения с бывшей супругой и вернулся в семью», — говорится в сообщении ведомства. По данным УФССП, курганец не выполнял родительские обязанности перед четырехлетней дочерью, также он продолжительное время не был трудоустроен, поэтому накопилась большая задолженность. По этой причине в Сафакулевское районное отделение судебных приставов поступил исполнительный лист от бывшей супруги должника, тогда на мужчину завели исполнительное производство и временно ограничили выезд за пределы России. Ранее URA.RU писало, что судебные приставы оштрафовали один из российских банков за навязчивые звонки курганцу, который не являлся клиентом данной финансовой организации. Оказалось, что неизвестный гражданин взял в банке кредит и указал номер телефона зауральца в качестве контактного. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

После беседы с судебными приставами курганец выплатил всю сумму алиментов и вернулся к жене и дочери. Об этом говорится в официальном аккаунте управления Федеральной службы судебных приставов России по Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Принятые судебными приставами меры повлияли на мужчину, и он полностью погасил задолженность перед ребенком в размере 300 тысяч рублей. В том числе, мужчина наладил отношения с бывшей супругой и вернулся в семью», — говорится в сообщении ведомства. По данным УФССП, курганец не выполнял родительские обязанности перед четырехлетней дочерью, также он продолжительное время не был трудоустроен, поэтому накопилась большая задолженность. По этой причине в Сафакулевское районное отделение судебных приставов поступил исполнительный лист от бывшей супруги должника, тогда на мужчину завели исполнительное производство и временно ограничили выезд за пределы России. Ранее URA.RU писало, что судебные приставы оштрафовали один из российских банков за навязчивые звонки курганцу, который не являлся клиентом данной финансовой организации. Оказалось, что неизвестный гражданин взял в банке кредит и указал номер телефона зауральца в качестве контактного.