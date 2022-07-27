Адвокат Бережного раскритиковала суд после роспуска присяжных

Виталий Бережной обвиняется в убийстве 8-летней девочки из Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Адвокат обвиняемого в убийстве 8-летней девочки тюменца Виталия Бережного Елена Шихова назвала решение суда о роспуске коллегии присяжных «феерией правового беспредела». Об этом она сообщила в беседе с URA.RU. Ранее агентство писало о том, что присяжные по указанному уголовному делу нарушили тайну совещательной комнаты, поэтому их вердикт был аннулирован.

«Феерия правового беспредела и нежелание системы признавать свои ошибки. Разумного объяснения тому, что сейчас произошло, у меня нет. Представьте: они распустили коллегию на основании того, что где-то в интернете, в анонимном telegram-канале анонимного пользователя появилась информация о том, что Бережному вынесен оправдательный вердикт. Может быть, у какого-то шизофреника было обострение и он решил скинуть эту информацию на почту telegram-канала? А там решили, что это „бомба“, и опубликовали. А может быть это сам прокурор, который понял, что он проигрывает, и решил таким образом отыграться на присяжных?» — поинтересовалась она в разговоре с агентством.

Шихова добавила, что планирует обратиться с жалобами на решение суда во все вышестоящие инстанции. По ее словам, присяжные заседатели планируют поступить так же.

Как ранее писало URA.RU, 8-летняя девочка исчезла в тюменском микрорайоне Лесобаза 30 июня 2021 года. На поиски ребенка вышли силовики и многочисленные волонтеры. Тело ребенка было найдено 19 августа того же года на берегу озера Оброчного, в двух километрах от места пропажи.

25 августа был задержан подозреваемый в совершении преступления, которым оказался 40-летний Виталий Бережной. Он признал вину и был отправлен под арест, однако спустя некоторое время заявил, что силовики выбили из него показания с помощью пыток. Защита Бережного настояла на том, чтобы уголовное дело рассматривалось с участием присяжных.