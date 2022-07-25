Депутат Ильтяков нашел объезд аварийного моста на трассе в Тюмень

25 июля 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

Депутат Александр Ильтяков нашел путь, который короче, чем маршрут на федеральной трассе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков нашел объезд аварийного моста через реку Мендеря на трассе, ведущей к Тюмени, который оказался короче обычного пути. О своей поездке он написал в личном telegram-канале. «24 июля собственноручно изведал „северный путь“, минуя выезд на федеральную трассу „Байкал“, от с. Частоозерья до с. Белозерское. Путь пролегал через 20 населенных пунктов четырех районов и округов», — рассказал Ильтяков. Он написал, что во время поездки смог «оторвать душу и насладиться видами природы». В посте Ильтяков рассказал о своем пути, который пролег через населенные пункты: Частоозерье, Казанцево, Лиханово, Лебяжье, Большое Щучье, Шелепово, Куртан, Одино, Чесноково, Мокроусово, Осеево, Круглое, Малое Мостовское, Отставное, Яблочное, Большое Молотово, Заозерное, кордон Березовский, Боровское. Депутат рассказал, что в итоге проехал 100 км по асфальтированной и 78 км по грунтовой дороге. Путь занял у него 2 часа 45 минут. Ильтяков отметил, что этот путь был короче того, что по федеральной трассе, на 64 километра. Депутату понравилось, что на этом маршруте нет встречных и попутных автомобилей, экономится топливо, есть качественный асфальт и хорошие грунтовые дороги, и можно насладиться потрясающими видами. При этом он отметил, что в дождь по такой дороге будет сложно проехать, там нет обозначений направления, а покрытие сотовой связью известных операторов составляет около 60%. Из-за аварийного состояния моста через реку Мендеря в середине июля в Курганской области перекрыли подъезд к Тюмени. Глава региона Вадим Шумков попросил федеральных чиновников помочь решить вопрос, связанный с объектом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков нашел объезд аварийного моста через реку Мендеря на трассе, ведущей к Тюмени, который оказался короче обычного пути. О своей поездке он написал в личном telegram-канале. «24 июля собственноручно изведал „северный путь“, минуя выезд на федеральную трассу „Байкал“, от с. Частоозерья до с. Белозерское. Путь пролегал через 20 населенных пунктов четырех районов и округов», — рассказал Ильтяков. Он написал, что во время поездки смог «оторвать душу и насладиться видами природы». В посте Ильтяков рассказал о своем пути, который пролег через населенные пункты: Частоозерье, Казанцево, Лиханово, Лебяжье, Большое Щучье, Шелепово, Куртан, Одино, Чесноково, Мокроусово, Осеево, Круглое, Малое Мостовское, Отставное, Яблочное, Большое Молотово, Заозерное, кордон Березовский, Боровское. Депутат рассказал, что в итоге проехал 100 км по асфальтированной и 78 км по грунтовой дороге. Путь занял у него 2 часа 45 минут. Ильтяков отметил, что этот путь был короче того, что по федеральной трассе, на 64 километра. Депутату понравилось, что на этом маршруте нет встречных и попутных автомобилей, экономится топливо, есть качественный асфальт и хорошие грунтовые дороги, и можно насладиться потрясающими видами. При этом он отметил, что в дождь по такой дороге будет сложно проехать, там нет обозначений направления, а покрытие сотовой связью известных операторов составляет около 60%. Из-за аварийного состояния моста через реку Мендеря в середине июля в Курганской области перекрыли подъезд к Тюмени. Глава региона Вадим Шумков попросил федеральных чиновников помочь решить вопрос, связанный с объектом.