Проблемный мост на трассе Курган-Тюмень откроют в ноябре

25 июля 2022 в 19:04 Размер текста - 17 +

Капитальный ремонт аварийного моста через реку Мендеря планируют закончить к концу ноября (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Трассу Р-254 «Иртыш» по маршруту «Курган-Тюмень» из-за ремонта аварийного моста через реку Менедря откроют не раньше ноября. Об этом сообщает администрация Белозерского района, на территории которого расположен мост. «По информации ФКУ УПРДОР „Южный Урал“, капитальный ремонт моста на федеральной автодороге Курган-Тюмень через реку Мендеря выполняет ООО „Уралпром“. По контракту подрядчик должен завершить все работы 20 ноября 2022 года», — говорится в комментарии от районной администрации в группе «АвтоNews Курган» в соцсети «ВКонтакте». До этого URA.RU сообщало, что слева от ремонтируемого моста через реку Мендеря организуют временный объезд. Он будет однополосным с реверсивным движением. Также на участке установят светофоры. Накануне губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к главе Минтранса с просьбой ускорить ремонт данного объекта и всей трассы «Иртыш».

Трассу Р-254 «Иртыш» по маршруту «Курган-Тюмень» из-за ремонта аварийного моста через реку Менедря откроют не раньше ноября. Об этом сообщает администрация Белозерского района, на территории которого расположен мост. «По информации ФКУ УПРДОР „Южный Урал“, капитальный ремонт моста на федеральной автодороге Курган-Тюмень через реку Мендеря выполняет ООО „Уралпром“. По контракту подрядчик должен завершить все работы 20 ноября 2022 года», — говорится в комментарии от районной администрации в группе «АвтоNews Курган» в соцсети «ВКонтакте». До этого URA.RU сообщало, что слева от ремонтируемого моста через реку Мендеря организуют временный объезд. Он будет однополосным с реверсивным движением. Также на участке установят светофоры. Накануне губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к главе Минтранса с просьбой ускорить ремонт данного объекта и всей трассы «Иртыш».