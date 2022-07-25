Полиция решила судьбу Соловьева после жалобы екатеринбуржца

Московская полиция не нашла состава преступления в словах Владимира Соловьева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Московские правоохранительные органы не стали заводить уголовное дело по просьбе екатеринбуржца, который хотел привлечь телеведущего Владимира Соловьева за экстремизм и клевету в отношении свердловчан и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Ранее на журналиста в полицию пожаловался юрист из Екатеринбурга.

«Обращение екатеринбуржца 22 июня поступило в одно из отделений по району Ховрино в Москве, а затем на проверку капитану полиции Очиру-Горяеву О., который 28 июня рассмотрел материалы проверки и решил отказать в возбуждении уголовного дела», — сообщает Е1 со ссылкой на постановление оперуполномоченного. Подчеркивается, что «по минованию надобности материал возвращен» в отделение полиции по району Ховрино, причиной отказа также послужила невозможность опросить заявителя из-за его дальнего места проживания.

Московская полиция заявила, что не нашла состава преступления в словах телеведущего Владимира Соловьева. В связи с этим силовики решили отказать в возбуждении уголовного дела.

Ранее юрист из Екатеринбурга пожаловался на оскорбления телеведущего Владимира Соловьева в московский Центр «Э». Мужчину задели слова журналиста в адрес жителей Екатеринбурга и заявления о якобы связи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с уралмашевской ОПГ. История противостояния свердловчан и Соловьева началась с того, что телеведущий назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» во время интервью с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым. Слова вызвали широкий общественный резонанс, на них отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком», а также федеральные звезды и жители города.