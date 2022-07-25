Жительнице ЯНАО отказались продавать хлеб в пекарне

Женщина пожаловалась то, что продавцы ее игнорировали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Лабытнанги (ЯНАО) покупательница пожаловалась, не смогла купить хлеб в магазине «Любимая Пекарня» из-за «игнорирования и насмешки» со стороны продавцов. Эмоциональный пост был анонимно опубликован в группе «Лабытнанги Info» социальной сети «ВКонтакте».

«Я отчетливо сказала продать мне хлеб, на что увидела игнорирование со стороны продавцов и усмешку. Что я вам сделала? Подавитесь хлебом и процветания вашему хозяину», — сообщила разгневанная автор поста, уточнив, что речь идет о популярном в городе заведении на улице Дзержинского. Пост оскорбленной покупательницы вызвал не менее эмоциональный отклик жителей города.

В комментариях пользователи оспорили заявления недовольной женщины и отметили, что в данной пекарне вежливое и отзывчивое отношение к людям. «Каждый день туда заходим, там всегда вежливые молодые люди работают, приветливые, им незачем хамить людям или что-то подобное, может они не услышали вас? Мне кажется у них полно своих интересов и им вообще не до того чтобы как-то обижать покупателей», — написала Элеонора Хайдар. «Ничего подобного! Живем рядом и хлеб, и выпечку покупаем там! Ни разу никто не нахамил и не нагрубил!» — прокомментировала Ольга Максютова.

Комментарием поделился и сам представитель пекарни и предложил разобраться в данной ситуации. «От лица „Любимой Пекарни“, хотим сказать, что качество нашей продукции, вежливость и клиентоориентированность продавцов являются главными критериями нашей ежедневной работы! Если у вас появились претензии к качеству выпечки и уровню обслуживания со стороны продавцов, вы можете обратиться ко мне сразу», — сообщает Сергей Четин.

Ямальские заведения, специализирующиеся на выпечке, ранее становились предметом обсуждений. Поводом стали посторонние предметы и мусор, обнаруженные покупателями в готовой продукции, а в одной пекарне в хлебобулочных изделиях нашли таракана.