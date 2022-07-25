Курганский губернатор ухудшил позиции в федеральном рейтинге

26 июля 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

За неделю губернатор Вадим Шумков потерял девять позиций в федеральном рейтинге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков занял 56 место в рейтинге активности глав регионов в социальных сетях. По сравнению с предыдущей неделей он потерял девять позиций. Данные опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Рейтинг активности глав регионов в соцсетях за 18—24 июля. Позиция в рейтинге, позиция в предыдущем рейтинге, балл: 56. (47; 8,47) Вадим Шумков», — указанно в исследовании АПЭК. В методике указано, что эксперты учитывают количество постов, лайков и комментариев в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассниках» и мессенджере Telegram. Обращают внимание на темы, которые затрагивают губернаторы, рассматривают соотношение негатива и позитива. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать итоги федерального рейтинга. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Шумков на прошлой неделе провалился в федеральном рейтинге. Тогда он занимал 47 место в рейтинге активности глав регионов в соцсетях.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков занял 56 место в рейтинге активности глав регионов в социальных сетях. По сравнению с предыдущей неделей он потерял девять позиций. Данные опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Рейтинг активности глав регионов в соцсетях за 18—24 июля. Позиция в рейтинге, позиция в предыдущем рейтинге, балл: 56. (47; 8,47) Вадим Шумков», — указанно в исследовании АПЭК. В методике указано, что эксперты учитывают количество постов, лайков и комментариев в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассниках» и мессенджере Telegram. Обращают внимание на темы, которые затрагивают губернаторы, рассматривают соотношение негатива и позитива. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать итоги федерального рейтинга. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Шумков на прошлой неделе провалился в федеральном рейтинге. Тогда он занимал 47 место в рейтинге активности глав регионов в соцсетях.