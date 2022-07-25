Моор отреагировал на включение в санкционные списки Британии

26 июля 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

Александру Моору запрещен въезд в Соединенное королевство Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор кратко отреагировал на попадание под санкции Великобритании. Свою реакцию глава региона высказал в собственном telegram-канале. «Ну наконец-то!», — написал Моор. Ранее стало известно, что политику запрещен въезд в Соединенное королевство. Кроме того, при наличии, его активы в Британии будут заморожены. Санкции против российских чиновников страны Запада начали вводить после начала спецоперации РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация соседней страны, а также защита населения Донбасса. 18 марта Моор публично поддержал действия президента.

Губернатор Тюменской области Александр Моор кратко отреагировал на попадание под санкции Великобритании. Свою реакцию глава региона высказал в собственном telegram-канале. «Ну наконец-то!», — написал Моор. Ранее стало известно, что политику запрещен въезд в Соединенное королевство. Кроме того, при наличии, его активы в Британии будут заморожены. Санкции против российских чиновников страны Запада начали вводить после начала спецоперации РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация соседней страны, а также защита населения Донбасса. 18 марта Моор публично поддержал действия президента.