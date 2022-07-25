25 июля 2022

Моор отреагировал на включение в санкционные списки Британии

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Встреча губернатора Тюменской области Александра Моора и консула Германии в Тюмени Матиаса Крузе. Тюмень, моор александр
Александру Моору запрещен въезд в Соединенное королевство Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор кратко отреагировал на попадание под санкции Великобритании. Свою реакцию глава региона высказал в собственном telegram-канале.

«Ну наконец-то!», — написал Моор. Ранее стало известно, что политику запрещен въезд в Соединенное королевство. Кроме того, при наличии, его активы в Британии будут заморожены.

Санкции против российских чиновников страны Запада начали вводить после начала спецоперации РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация соседней страны, а также защита населения Донбасса. 18 марта Моор публично поддержал действия президента.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор кратко отреагировал на попадание под санкции Великобритании. Свою реакцию глава региона высказал в собственном telegram-канале. «Ну наконец-то!», — написал Моор. Ранее стало известно, что политику запрещен въезд в Соединенное королевство. Кроме того, при наличии, его активы в Британии будут заморожены. Санкции против российских чиновников страны Запада начали вводить после начала спецоперации РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация соседней страны, а также защита населения Донбасса. 18 марта Моор публично поддержал действия президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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