26 июля 2022
25 июля 2022

Жительница ЯНАО задолжала своим детям миллионные алименты

© Служба новостей «URA.RU»
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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, прокурор, шеврон прокуратура
Против женщины уже заведено уголовное дело Фото:

Прокуратура ЯНАО возбудила уголовное дело против жительницы Шурышкарского района. Женщина не платила алименты на содержание четырех несовершеннолетних детей, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

«Должник, будучи трудоспособной, алименты не платила, в связи с чем образовалась задолженность в суммарном размере свыше 1,7 млн руб. В апреле 2022 года за уклонение от уплаты алиментов она была привлечена к административной ответственности. Однако должных выводов для себя женщина не сделала, не выплачивала алименты, мер к трудоустройству не приняла, иной помощи своим детям она не оказывала», — рассказали в пресс-релизе представители прокуратуры.

В итоге, общая сумма долга составила 2 млн рублей. После проверки прокурором было принято решение возбудить уголовное дело о неоднократной неуплате родителем средств на содержание ребенка без уважительной причины. Максимальное наказание по этой статье — до одного года лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что жителя ЯНАО заставили вернуть пособие по безработице. Прокуратура ЯНАО установила, что мужчина получил выплату незаконно и взыскала ее через суд.

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Прокуратура ЯНАО возбудила уголовное дело против жительницы Шурышкарского района. Женщина не платила алименты на содержание четырех несовершеннолетних детей, сообщили в прокуратуре ЯНАО. «Должник, будучи трудоспособной, алименты не платила, в связи с чем образовалась задолженность в суммарном размере свыше 1,7 млн руб. В апреле 2022 года за уклонение от уплаты алиментов она была привлечена к административной ответственности. Однако должных выводов для себя женщина не сделала, не выплачивала алименты, мер к трудоустройству не приняла, иной помощи своим детям она не оказывала», — рассказали в пресс-релизе представители прокуратуры. В итоге, общая сумма долга составила 2 млн рублей. После проверки прокурором было принято решение возбудить уголовное дело о неоднократной неуплате родителем средств на содержание ребенка без уважительной причины. Максимальное наказание по этой статье — до одного года лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что жителя ЯНАО заставили вернуть пособие по безработице. Прокуратура ЯНАО установила, что мужчина получил выплату незаконно и взыскала ее через суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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