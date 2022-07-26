Жительница ЯНАО задолжала своим детям миллионные алименты

Против женщины уже заведено уголовное дело Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Прокуратура ЯНАО возбудила уголовное дело против жительницы Шурышкарского района. Женщина не платила алименты на содержание четырех несовершеннолетних детей, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

«Должник, будучи трудоспособной, алименты не платила, в связи с чем образовалась задолженность в суммарном размере свыше 1,7 млн руб. В апреле 2022 года за уклонение от уплаты алиментов она была привлечена к административной ответственности. Однако должных выводов для себя женщина не сделала, не выплачивала алименты, мер к трудоустройству не приняла, иной помощи своим детям она не оказывала», — рассказали в пресс-релизе представители прокуратуры.

В итоге, общая сумма долга составила 2 млн рублей. После проверки прокурором было принято решение возбудить уголовное дело о неоднократной неуплате родителем средств на содержание ребенка без уважительной причины. Максимальное наказание по этой статье — до одного года лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что жителя ЯНАО заставили вернуть пособие по безработице. Прокуратура ЯНАО установила, что мужчина получил выплату незаконно и взыскала ее через суд.