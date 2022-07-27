ЛДПР допустила, что Слуцкий возглавит список на выборах в Тюмени

27 июля 2022 в 12:46 Размер текста - 17 +

Леонид Слуцкий может продолжить избирательную тактику Владимира Жириновского Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ЛДПР не исключают, что новый лидер партии Леонид Слуцкий может возглавить список партии на региональных или муниципальных выборах в Тюменской области и других регионах. Об этом сообщил глава фракции либерал-демократов в гордуме Тюмени Дмитрий Елагин в интервью, опубликованном на сайте представительного органа. Ранее подобную тактику применял основатель ЛДПР Владимир Жириновский. «Решение по таким вопросам принимает Высший партийный совет ЛДПР. Мы в Тюменском региональном отделении готовы к любому сценарию», — ответил Елагин на вопрос, будет ли сохранена практика, когда лидер партии возглавляет список, а затем уступает мандат региональным политикам. Жириновский возглавлял список партии на выборах в Тюменскую областную думу в 2021 году. В 2022 году в Тюменской области крупных избирательных кампаний не будет. На 2023 год намечены выборы нового созыва Тюменской городской думы. Депутат Госдумы РФ Слуцкий был выбран председателем ЛДПР 27 мая. На этом посту он сменил Жириновского, умершего 6 апреля.

В ЛДПР не исключают, что новый лидер партии Леонид Слуцкий может возглавить список партии на региональных или муниципальных выборах в Тюменской области и других регионах. Об этом сообщил глава фракции либерал-демократов в гордуме Тюмени Дмитрий Елагин в интервью, опубликованном на сайте представительного органа. Ранее подобную тактику применял основатель ЛДПР Владимир Жириновский. «Решение по таким вопросам принимает Высший партийный совет ЛДПР. Мы в Тюменском региональном отделении готовы к любому сценарию», — ответил Елагин на вопрос, будет ли сохранена практика, когда лидер партии возглавляет список, а затем уступает мандат региональным политикам. Жириновский возглавлял список партии на выборах в Тюменскую областную думу в 2021 году. В 2022 году в Тюменской области крупных избирательных кампаний не будет. На 2023 год намечены выборы нового созыва Тюменской городской думы. Депутат Госдумы РФ Слуцкий был выбран председателем ЛДПР 27 мая. На этом посту он сменил Жириновского, умершего 6 апреля.