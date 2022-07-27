Курганского водителя арестовали на полгода за десятки штрафов

Водителю назначили наказание в виде двух суток ареста за каждый неоплаченный штраф ГИБДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Кургана, который накопил почти сто штрафов за нарушение ПДД и не оплачивал их, арестовали на полгода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

«В рамках работы по принудительному взысканию судебный пристав-исполнитель составила 88 административных протоколов по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административных штрафов в срок). Суд назначил должнику наказание в виде административного ареста сроком на двое суток по каждому протоколу (шесть месяцев)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным УФССП, 30-летний курганец около 100 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, но уклонялся от выплаты штрафов ГИБДД. За это суд увеличил ему сумму штрафов в два раза, но и после этого мужчина не погасил задолженность.

Курганец уже отбывает наказание. В УФССП отмечают, что после освобождения штрафы не аннулируются, мужчине все равно придется их оплатить. В ведомстве напоминают, что административные штрафы нужно оплачивать не позднее 60 дней с момента вступления решения в законную силу. Если нарушитель игнорирует оплату долга, ему могут удвоить сумму штрафа или отправить под административный арест.