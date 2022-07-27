Тюменцам вернули еще один способ попасть в Казахстан

Жители Тюменской области вновь могут путешествовать в Казахстан на автобусе, по маршруту Петропавловск — Тюмень. О возврате рейсов на своем сайте сообщает Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие.
«Между городами Петропавловск (Казахстан) и Тюмень вновь открывается автобусное сообщение! Желающие могут добраться до соседнего государства на комфортабельном транспорте. Первый рейс стартует 30 июля», — сообщает Тобольское ПАТП.
Автобусы будут ходить ежедневно. Выезд из Тюмени в 22:40, из Петропавловска — в 23:10.
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Жители Тюменской области вновь могут путешествовать в Казахстан на автобусе, по маршруту Петропавловск — Тюмень. О возврате рейсов на своем сайте сообщает Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие. «Между городами Петропавловск (Казахстан) и Тюмень вновь открывается автобусное сообщение! Желающие могут добраться до соседнего государства на комфортабельном транспорте. Первый рейс стартует 30 июля», — сообщает Тобольское ПАТП. Автобусы будут ходить ежедневно. Выезд из Тюмени в 22:40, из Петропавловска — в 23:10. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области открыли автомобильную границу с Казахстаном. Она была под замком в течение более чем двух лет, с начала пандемии коронавируса.