27 июля 2022
26 июля 2022

Тюменцам вернули еще один способ попасть в Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на осмотре новых экологичных автобусов. Челябинск, автобус, городской транспорт
Тюменцы и жители других городов области могут отправиться в Казахстан на автобусах Фото:

Жители Тюменской области вновь могут путешествовать в Казахстан на автобусе, по маршруту Петропавловск — Тюмень. О возврате рейсов на своем сайте сообщает Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие.

«Между городами Петропавловск (Казахстан) и Тюмень вновь открывается автобусное сообщение! Желающие могут добраться до соседнего государства на комфортабельном транспорте. Первый рейс стартует 30 июля», — сообщает Тобольское ПАТП.

Автобусы будут ходить ежедневно. Выезд из Тюмени в 22:40, из Петропавловска — в 23:10.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области открыли автомобильную границу с Казахстаном. Она была под замком в течение более чем двух лет, с начала пандемии коронавируса.

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Жители Тюменской области вновь могут путешествовать в Казахстан на автобусе, по маршруту Петропавловск — Тюмень. О возврате рейсов на своем сайте сообщает Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие. «Между городами Петропавловск (Казахстан) и Тюмень вновь открывается автобусное сообщение! Желающие могут добраться до соседнего государства на комфортабельном транспорте. Первый рейс стартует 30 июля», — сообщает Тобольское ПАТП. Автобусы будут ходить ежедневно. Выезд из Тюмени в 22:40, из Петропавловска — в 23:10. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области открыли автомобильную границу с Казахстаном. Она была под замком в течение более чем двух лет, с начала пандемии коронавируса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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