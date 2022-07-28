Власти Германии начали отдаляться от НАТО

В ФРГ растут разногласия из-за военной помощи Украине, сообщают в СМИ Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Внутренние разногласия Германии и намеренное задерживание военных поставок на Украину отдаляет Германию от риторики НАТО. Статью об этом опубликовала итальянская газета Corriere della Sera.

«Трагикомическая история трех танков „Гепард“, которые три месяца преодолевали расстояние в 1600 км. является предметом острых споров в самой Германии. Это также дает стимул для размышлений всем тем, кто призывает к общей европейской обороне, подразумевая, что это будет способом дистанцироваться от НАТО и, следовательно, от Америки», — говорится в статье.

В издании отметили, что у властей ФРГ не в первый раз возникают разногласия с представителями военно-политического блока. «Для оправдания медлительности и скромности своих поставок оружия на Украину в пророссийских кругах Германии приводились самые разрозненные аргументы: мол, вермахт не должен был рисковать истощением своих арсеналов; было сказано, что „слишком сильное“ вооружение Киева увеличило бы риск российской ядерной атаки: утверждалось, что нужно дать время на обучение украинцев», — объясняют авторы.

Разногласия есть и внутри страны. «Германия внутренне разделена так же, как и Италия. Наиболее пророссийскими являются социал-демократы, то есть партия канцлера», — отмечается в публикации.

Кроме того, даже те страны, которые оказали наибольшую поддержку Украине, не хотят полностью доверять все военные решения военно-политическому блоку. «Неслучайно Польша и страны Балтии, а также кандидаты в члены ЕС Швеция и Финляндия — доверяют НАТО, но с оговорками относятся к ее общеевропейской „альтернативе“. Представьте, что вам нужно защищать континент, подвергшийся нападению, с комитетами из 27 европейских послов, которые встречаются, чтобы санкционировать каждое военное решение», — отметили авторы.

Ранее страны-члены НАТО в рамках своей стратегической концепции назвали Россию «главной угрозой безопасности» в связи с проведением спецоперации на Украине. Это решение подтвердил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.