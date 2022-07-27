27 июля 2022

Бензин в ЯНАО подешевел сильнее, чем в других регионах РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс, заправка автомобиля
Росстат зафиксировал среднее падение розничной цены в ЯНАО на 2,5% Фото:

По итогам июня 2022 года цены на российских автозаправках понизились на 0,1% по отношению к маю. Как следует из данных Росстата, розничные цены пошли вниз на фоне динамичного снижения оптовых.

В статистике Росстата указано, что производители продают топливо почти на 40% дешевле. По данным за июнь, снижение потребительских цен на бензин на 0,2% и более отмечалось в 23 субъектах РФ. Сильнее всего снижение в ЯНАО — на 2,5%.

Ранее URA.RU сообщало, что стоимость бензина АИ-95 в ЯНАО резко упала, цена топлива составляла 35 рублей 15 копеек за литр. Это оказалось ниже, чем традиционно более дешевый АИ-92, что вызвало бурное обсуждение среди владельцев автомобилей.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»
Подписаться
По итогам июня 2022 года цены на российских автозаправках понизились на 0,1% по отношению к маю. Как следует из данных Росстата, розничные цены пошли вниз на фоне динамичного снижения оптовых. В статистике Росстата указано, что производители продают топливо почти на 40% дешевле. По данным за июнь, снижение потребительских цен на бензин на 0,2% и более отмечалось в 23 субъектах РФ. Сильнее всего снижение в ЯНАО — на 2,5%. Ранее URA.RU сообщало, что стоимость бензина АИ-95 в ЯНАО резко упала, цена топлива составляла 35 рублей 15 копеек за литр. Это оказалось ниже, чем традиционно более дешевый АИ-92, что вызвало бурное обсуждение среди владельцев автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...