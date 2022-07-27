Бензин в ЯНАО подешевел сильнее, чем в других регионах РФ

28 июля 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Росстат зафиксировал среднее падение розничной цены в ЯНАО на 2,5% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По итогам июня 2022 года цены на российских автозаправках понизились на 0,1% по отношению к маю. Как следует из данных Росстата, розничные цены пошли вниз на фоне динамичного снижения оптовых. В статистике Росстата указано, что производители продают топливо почти на 40% дешевле. По данным за июнь, снижение потребительских цен на бензин на 0,2% и более отмечалось в 23 субъектах РФ. Сильнее всего снижение в ЯНАО — на 2,5%. Ранее URA.RU сообщало, что стоимость бензина АИ-95 в ЯНАО резко упала, цена топлива составляла 35 рублей 15 копеек за литр. Это оказалось ниже, чем традиционно более дешевый АИ-92, что вызвало бурное обсуждение среди владельцев автомобилей.

По итогам июня 2022 года цены на российских автозаправках понизились на 0,1% по отношению к маю. Как следует из данных Росстата, розничные цены пошли вниз на фоне динамичного снижения оптовых. В статистике Росстата указано, что производители продают топливо почти на 40% дешевле. По данным за июнь, снижение потребительских цен на бензин на 0,2% и более отмечалось в 23 субъектах РФ. Сильнее всего снижение в ЯНАО — на 2,5%. Ранее URA.RU сообщало, что стоимость бензина АИ-95 в ЯНАО резко упала, цена топлива составляла 35 рублей 15 копеек за литр. Это оказалось ниже, чем традиционно более дешевый АИ-92, что вызвало бурное обсуждение среди владельцев автомобилей.