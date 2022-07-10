Цена бензина АИ-95 в ЯНАО резко упала

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа обнаружили очередное снижение цен на бензин, при том, что АИ-92 оказался дороже, чем АИ-95. Данной информацией очевидцы поделились в одном из местных пабликов «ВКонтакте».
«Где это видано, чтобы АИ-92 был дороже АИ-92-го?» — задаются вопросом пользователи группы «ЧП|ДТП|Новый Уренгой». В доказательство своих слов автор привел фото с одной из АЗС: там указана стоимость на топливо АИ-92 в размере 35 рублей 15 копеек, тогда как цена на бензин АИ-95 — 33 рубля 90 копеек.
Публикация не оставила равнодушными комментаторов. Те стали выдвигать собственные версии, почему топливо с меньшим октановым числом оказалось дороже, чем традиционно более дорогое.
ЧП|ДТП|Новый Уренгой
Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО стали меньше платить за бензин и овощи. Ограничения экспортных поставок на внутреннем рынке привело к замедлению темпов прироста цен на бензин. Также из-за использования теплиц в стране снизился рост цен на помидоры и огурцы.
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Жители Ямало-Ненецкого автономного округа обнаружили очередное снижение цен на бензин, при том, что АИ-92 оказался дороже, чем АИ-95. Данной информацией очевидцы поделились в одном из местных пабликов «ВКонтакте». «Где это видано, чтобы АИ-92 был дороже АИ-92-го?» — задаются вопросом пользователи группы «ЧП|ДТП|Новый Уренгой». В доказательство своих слов автор привел фото с одной из АЗС: там указана стоимость на топливо АИ-92 в размере 35 рублей 15 копеек, тогда как цена на бензин АИ-95 — 33 рубля 90 копеек. Публикация не оставила равнодушными комментаторов. Те стали выдвигать собственные версии, почему топливо с меньшим октановым числом оказалось дороже, чем традиционно более дорогое. Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО стали меньше платить за бензин и овощи. Ограничения экспортных поставок на внутреннем рынке привело к замедлению темпов прироста цен на бензин. Также из-за использования теплиц в стране снизился рост цен на помидоры и огурцы.