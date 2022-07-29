Renault потеряла миллиарды евро из-за ухода из России

29 июля 2022 в 10:55 Размер текста - 17 +

Французская компания призналась в крупных потерях после ухода с российского рынка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Французская автомобильная корпорация Renault зафиксировала чистый убыток в размере 2,3 миллиарда евро после ухода из России. Это следует из отчетности компании. «Чистый убыток от прекращения деятельности в размере 2,3 миллиарда евро связан с неденежной корректировкой из-за прекращения промышленной активности в России», — говорится в сообщении. Документ опубликован на официальном сайте Renault. Ранее президент Renault Жан-Доминик Сенар назвал решение об уходе из РФ болезненным. Минпромторг РФ сообщил, что доля Renault в «Автовазе» передана государству. Позже стало известно, что производитель будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке, передает «Национальная служба новостей». Многие иностранные бренды ушли из РФ после начала спецоперации по демилитаризации Украины. Позже российские власти начали разрабатывать план импортозамещения и приняли решение о введении параллельного импорта товаров ушедших из РФ компаний.

Французская автомобильная корпорация Renault зафиксировала чистый убыток в размере 2,3 миллиарда евро после ухода из России. Это следует из отчетности компании. «Чистый убыток от прекращения деятельности в размере 2,3 миллиарда евро связан с неденежной корректировкой из-за прекращения промышленной активности в России», — говорится в сообщении. Документ опубликован на официальном сайте Renault. Ранее президент Renault Жан-Доминик Сенар назвал решение об уходе из РФ болезненным. Минпромторг РФ сообщил, что доля Renault в «Автовазе» передана государству. Позже стало известно, что производитель будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке, передает «Национальная служба новостей». Многие иностранные бренды ушли из РФ после начала спецоперации по демилитаризации Украины. Позже российские власти начали разрабатывать план импортозамещения и приняли решение о введении параллельного импорта товаров ушедших из РФ компаний.