В ЛНР поблагодарили пермского губернатора за автотехнику

29 июля 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

В город для коммунальных служб прибыли 10 авто УАЗ и автобус Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Северодонецк (ЛНР) прибыли 11 автомобилей из Пермского края. Машины будут использоваться для нужд коммунальных служб, с благодарностью сообщает в telegram-канале и. о. главы администрации города Николая Моргунова. «Выражаю благодарность и признательность Дмитрию Николаевичу Махонину, Губернатору Пермского края, за 10 автомобилей УАЗ и автобус, которые прибыли в город. Они будут переданы в пользование коммунальным службам Северодонецка», — говорится в telegram-канале. Ранее из Перми были отправлены несколько фур с гумпомощью для ЛНР и ДНР. Тонны груза собирали в том числе жители города, предприятия и общественные объединения. Также пермский фонд «Добровольцы Донбасса» в июне отправил два авто на нужды МЧС Луганска и в боевые подразделения добровольцев. Проводимая Россией спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. Приоритетом для армии РФ является избегание жертв среди местного населения и уничтожение военный инфраструктуры ВСУ. Цель — защита жителей Донбасса от киевской агрессии.

В Северодонецк (ЛНР) прибыли 11 автомобилей из Пермского края. Машины будут использоваться для нужд коммунальных служб, с благодарностью сообщает в telegram-канале и. о. главы администрации города Николая Моргунова. «Выражаю благодарность и признательность Дмитрию Николаевичу Махонину, Губернатору Пермского края, за 10 автомобилей УАЗ и автобус, которые прибыли в город. Они будут переданы в пользование коммунальным службам Северодонецка», — говорится в telegram-канале. Ранее из Перми были отправлены несколько фур с гумпомощью для ЛНР и ДНР. Тонны груза собирали в том числе жители города, предприятия и общественные объединения. Также пермский фонд «Добровольцы Донбасса» в июне отправил два авто на нужды МЧС Луганска и в боевые подразделения добровольцев. Проводимая Россией спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. Приоритетом для армии РФ является избегание жертв среди местного населения и уничтожение военный инфраструктуры ВСУ. Цель — защита жителей Донбасса от киевской агрессии.