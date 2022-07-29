Полпред Якушев дал установку новому главе свердловского УФСБ

29 июля 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев встретился с новым шефом свердловского УФСБ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Новый начальник управления ФСБ по Свердловской области Игорь Николаев должен сделать все, чтобы сохранить безопасность жителей, власти и экономики региона. Об этом заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, принявший генерал-майора, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «В сегодняшней непростой ситуации, когда страны Запада декларируют прямую враждебность по отношению к России, критически важна сильная система безопасности на региональном уровне — от нее в конечном итоге зависит обороноспособность страны и спокойствие ее граждан. Уверен, что Игорь Валерьевич сделает все для обеспечения безопасности жителей Среднего Урала, органов власти и экономики области, чтобы стабильной работе и развитию региона ничего не угрожало», — напутствовал Якушев. Вместе с Николаевым, которого полпред знает по работе в Тюмени, он принял и теперь уже бывшего главу свердловского УФСБ Алексея Зиновьева. Якушев поблагодарил силовика за работу. В ближайшее время Зиновьева ждет перевод в Москву, в Центральный аппарат ФСБ. О грядущем назначении Николаева стало известно в начале июля. До переезда в Екатеринбург генерал-майор возглавлял УФСБ по Тюменской области. Утром 29 июля его представили личному составу, а затем он встретился с губернатором Евгением Куйвашевым.

Новый начальник управления ФСБ по Свердловской области Игорь Николаев должен сделать все, чтобы сохранить безопасность жителей, власти и экономики региона. Об этом заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, принявший генерал-майора, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «В сегодняшней непростой ситуации, когда страны Запада декларируют прямую враждебность по отношению к России, критически важна сильная система безопасности на региональном уровне — от нее в конечном итоге зависит обороноспособность страны и спокойствие ее граждан. Уверен, что Игорь Валерьевич сделает все для обеспечения безопасности жителей Среднего Урала, органов власти и экономики области, чтобы стабильной работе и развитию региона ничего не угрожало», — напутствовал Якушев. Вместе с Николаевым, которого полпред знает по работе в Тюмени, он принял и теперь уже бывшего главу свердловского УФСБ Алексея Зиновьева. Якушев поблагодарил силовика за работу. В ближайшее время Зиновьева ждет перевод в Москву, в Центральный аппарат ФСБ. О грядущем назначении Николаева стало известно в начале июля. До переезда в Екатеринбург генерал-майор возглавлял УФСБ по Тюменской области. Утром 29 июля его представили личному составу, а затем он встретился с губернатором Евгением Куйвашевым.