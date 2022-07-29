29 июля 2022

В Тюменской области ищут молодого парня, нуждающегося в медпомощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодой человек пропал 30 июля (архивное фото) Фото:

В поселке Винзили (Тюменская область) пропал Артем Коновалов 1998 года рождения, который нуждается в медицинской помощи. Молодой человек пропал 30 июля, его местоположение до сих пор неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд в группе «Белая Сова-Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Пропал человек! Коновалов Артем Константинович, 1998 года рождения. Обстоятельства пропажи: 30.07.2022 года ушел из поселка Винзили, Тюменского района, и до настоящего времени его местоположение не установлено. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в сообщении поисковиков.

Последний раз молодого человека видели в красной футболке, в черных спортивных штанах и в черных сланцах. Особые приметы: на вид 20-25 лет, рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить на номер 02/102 или связаться с волонтерами по телефону 8-932-32-39-911.

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В поселке Винзили (Тюменская область) пропал Артем Коновалов 1998 года рождения, который нуждается в медицинской помощи. Молодой человек пропал 30 июля, его местоположение до сих пор неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд в группе «Белая Сова-Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Внимание! Пропал человек! Коновалов Артем Константинович, 1998 года рождения. Обстоятельства пропажи: 30.07.2022 года ушел из поселка Винзили, Тюменского района, и до настоящего времени его местоположение не установлено. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в сообщении поисковиков. Последний раз молодого человека видели в красной футболке, в черных спортивных штанах и в черных сланцах. Особые приметы: на вид 20-25 лет, рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить на номер 02/102 или связаться с волонтерами по телефону 8-932-32-39-911.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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