Молодой человек пропал 30 июля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Винзили (Тюменская область) пропал Артем Коновалов 1998 года рождения, который нуждается в медицинской помощи. Молодой человек пропал 30 июля, его местоположение до сих пор неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд в группе «Белая Сова-Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Пропал человек! Коновалов Артем Константинович, 1998 года рождения. Обстоятельства пропажи: 30.07.2022 года ушел из поселка Винзили, Тюменского района, и до настоящего времени его местоположение не установлено. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в сообщении поисковиков.

Последний раз молодого человека видели в красной футболке, в черных спортивных штанах и в черных сланцах. Особые приметы: на вид 20-25 лет, рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить на номер 02/102 или связаться с волонтерами по телефону 8-932-32-39-911.