Глава Курганской области предсказал мировой кризис будущей осенью

Курганский губернатор предположил развитие мирового кризиса осенью на фоне ситуации с Сербией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский губернатор Вадим Шумков объединил Украину, Тайвань и Сербию в единую политическую цепь и предположил увеличение списка конфликтных стран грядущей осенью. Своими политическими домыслами он поделился в собственном telegram-канале.

«Конечно же, Украина, Тайвань и Сербия — это звенья одной цепи. <…> Разумеется, указанные страны — далеко не конечный список провокаций, которые будут явлены уже этой осенью», — пустился в рассуждения политик. По мнению Шумкова, в таких странах специально разжигают конфликты.

Как полагает курганский губернатор, некий «бывший гегемон» старается «распределить и растащить свои проблемы на весь мир, дабы снизить давление ответственности» на себя. Под дистанционное избиение попадают «военнотехнологически менее развитые страны», таким образом мир поджигается с разных сторон.

Ранее URA.RU сообщало, что в своем telegram-канале губернатор Шумков напомнил курганцам о тяжелейшем сражении ВОВ. Также он рассуждал о борьбе со сталинизмом, которую назвал инициативой Запада.

Ситуация в Сербии накалилась после того, как в сербских общинах Косово сербы блокировали дороги и стали строить баррикады, протестуя против решения властей о запрете на въезд на территорию края машин с сербскими номерами и документами. 31 августа на границе Сербии и Косово начались локальные стычки, раздались сирены воздушной тревоги, а на трассах стали появляться баррикады. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию провокацией США и ЕС.