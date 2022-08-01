Медведев: ситуация в мире хуже времен холодной войны СССР и США

02 августа 2022 в 00:18 Размер текста - 17 +

Ситуация в мире сейчас более напряженная, чем во времена холодной войны, считает Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Политическая ситуация в мире сейчас намного хуже, чем во время холодной войны СССР и США, однако Россия в этом не виновата. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «[Президент США Джо] Байден скрепя сердце выплюнул, что, мол, даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы. <…> Тем не менее еще раз замечу. Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты», — заявил Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Ранее китайский посол в США Цинь Ган заявил, что в новой холодной войне не будет победителей. Тем временем газет Global Times отмечает, что Китай и США стоят на пороге войны из-за решения Байдена. КНР выдвинула Соединенным Штатам ультиматум для предотвращения холодной войны. В конце июня в НАТО назвали Россию «главной угрозой безопасности». Однако в Госдепе добавили, что НАТО не имеет агрессивных намерений против России.

Политическая ситуация в мире сейчас намного хуже, чем во время холодной войны СССР и США, однако Россия в этом не виновата. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «[Президент США Джо] Байден скрепя сердце выплюнул, что, мол, даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы. <…> Тем не менее еще раз замечу. Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты», — заявил Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Ранее китайский посол в США Цинь Ган заявил, что в новой холодной войне не будет победителей. Тем временем газет Global Times отмечает, что Китай и США стоят на пороге войны из-за решения Байдена. КНР выдвинула Соединенным Штатам ультиматум для предотвращения холодной войны. В конце июня в НАТО назвали Россию «главной угрозой безопасности». Однако в Госдепе добавили, что НАТО не имеет агрессивных намерений против России.