Посол КНР в США Ган сообщил об отношении Китая к холодной войне

21 июля 2022 в 01:20 Размер текста - 17 +

США не должны воспринимать Китай как угрозу, сравнивая его с СССР, заявил Цинь Ган Фото: Pixabay Китай не хочет, чтобы в мире началась новая холодная война, потому что все ее участники окажутся проигравшими. Об этом заявил посол КНР в США Цинь Ган. «В новой холодной войне не будет победителей, только проигравшие. <…> Ни одна страна не хочет холодной войны, Китай ее не хочет», — заявил Цинь Ган в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, транслируемого на YouTube. Он также призвал, что не сравнивать Китай с Советским союзом, отметив, что некоторые политики из-за этого воспринимают КНР как угрозу. «Китай не СССР, а коммунистическая партия — это не КПСС», — подчеркнул Ган.Дипломат напомнил, что президент США Джо Байден множество раз говорил о том, что Вашингтон не хочет новой холодной войны. Главное в этой ситуации, чтобы его слова не расходились с действиями, резюмировал посол КНР в США. Ранее сообщалось, что Китай выдвинул США ультиматумы для предотвращения холодной войны. Госсекретарь США Энтони Блинкен планировал переманить Китай на сторону США в вопросе реакции на российскую спецоперацию на Украине. При этом руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявлял, что Китай встал на сторону России. Китайская газета Global Times сообщала, что КНР и США стоят на пороге войны Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Китай не хочет, чтобы в мире началась новая холодная война, потому что все ее участники окажутся проигравшими. Об этом заявил посол КНР в США Цинь Ган. «В новой холодной войне не будет победителей, только проигравшие. <…> Ни одна страна не хочет холодной войны, Китай ее не хочет», — заявил Цинь Ган в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, транслируемого на YouTube. Он также призвал, что не сравнивать Китай с Советским союзом, отметив, что некоторые политики из-за этого воспринимают КНР как угрозу. «Китай не СССР, а коммунистическая партия — это не КПСС», — подчеркнул Ган.Дипломат напомнил, что президент США Джо Байден множество раз говорил о том, что Вашингтон не хочет новой холодной войны. Главное в этой ситуации, чтобы его слова не расходились с действиями, резюмировал посол КНР в США. Ранее сообщалось, что Китай выдвинул США ультиматумы для предотвращения холодной войны. Госсекретарь США Энтони Блинкен планировал переманить Китай на сторону США в вопросе реакции на российскую спецоперацию на Украине. При этом руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявлял, что Китай встал на сторону России. Китайская газета Global Times сообщала, что КНР и США стоят на пороге войны