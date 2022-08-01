Глава Польши Дуда рассказал о «шокирующем» звонке Меркель Путину 02 августа 2022 в 04:13 Размер текста - 17 + Экс-канцлер ФРГ звонила Владимиру Путину из-за газопровода «Северный поток — 2» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что испытал шок после звонка бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель президенту России Владимиру Путину из-за газопровода «Северный поток — 2». По его словам, действия Меркель необходимо расценивать, как агрессию в сторону Восточной Европы. «В 2021 году последовало соглашение между президентом [США Джо] Байденом и [экс-канцлера ФРГ Ангелы] Меркель, согласно которому Вашингтон отказался от противодействия „Северному потоку — 2“, и в тот же вечер Меркель позвонила Путину. Я был шокирован. Это надо понимать не только как акт равнодушия, но как акт враждебности по отношению к Восточной Европе», — рассказал Дуда. Польский политик объяснил, что речь идет о совместном заявлении ФРГ и США, согласно которому для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок газа из РФ через Украину после 2024 года. «Газовые проекты под названием „Северный поток“ — это мой главный упрек в адрес Германии», — подчеркнул президент Польши. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Германия заморозила сертификацию «Северного потока — 2» будет остановлена из-за решения Путина. Канлцер ФРГ Олаф Шольц заявил, что дальнейшая судьба российского газопровода неизвестна. Президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что испытал шок после звонка бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель президенту России Владимиру Путину из-за газопровода «Северный поток — 2». По его словам, действия Меркель необходимо расценивать, как агрессию в сторону Восточной Европы. «В 2021 году последовало соглашение между президентом [США Джо] Байденом и [экс-канцлера ФРГ Ангелы] Меркель, согласно которому Вашингтон отказался от противодействия „Северному потоку — 2“, и в тот же вечер Меркель позвонила Путину. Я был шокирован. Это надо понимать не только как акт равнодушия, но как акт враждебности по отношению к Восточной Европе», — рассказал Дуда. Польский политик объяснил, что речь идет о совместном заявлении ФРГ и США, согласно которому для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок газа из РФ через Украину после 2024 года. «Газовые проекты под названием „Северный поток“ — это мой главный упрек в адрес Германии», — подчеркнул президент Польши. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Германия заморозила сертификацию «Северного потока — 2» будет остановлена из-за решения Путина. Канлцер ФРГ Олаф Шольц заявил, что дальнейшая судьба российского газопровода неизвестна. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям