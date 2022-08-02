Днем 2 августа в Екатеринбурге улицы были заполнены десантниками с флагами ВДВ Фото: Размик Закарян © URA.RU

Днем 2 августа в Екатеринбурге бывшие и нынешние военнослужащие празднуют День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Сегодня ветераны отмечают 92 года со дня создания элитных войск. Весь день фотографы URA.RU провели вместе с десантниками, чтобы запечатлеть, как они проводят праздничный день.

О том, как проходит празднование Дня ВДВ в столице Урала, агентство рассказывало в режиме онлайн-трансляции. А теперь мы собрали для вас самые лучшие и яркие кадры с торжественного дня.

Ранним утром на площадке у кинотеатра «Космос» горожане смогли увидеть показательные выступления спортсменов-парашютистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Посмотреть на выступления парашютистов приходили семьи с детьми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центр Екатеринбурга с раннего утра съехалась тяжелая военная техника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотни десантников прошли организованной колонной от набережной до мемориала «Черный тюльпан» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На мемориале «Черный тюльпан» десантники провели церемонию возложения цветов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Десантники приходили на праздник вместе с женами и детьми… Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

…и любимыми девушками Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В этом году в фонтанах никто не купался Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Горожане с интересом наблюдали за военной техникой, ехавшей по центральным улицам Екатеринбурга Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Только взгляните, какой милый четвероногий «десантник» пришел на праздник Фото: Размик Закарян © URA.RU

В торжественной церемонии цветов к мемориалу принимали участие десятки военных Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

После официальной части десантники разбрелись по паркам и скверам Екатеринбурга Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Традиционно в День ВДВ военные приходят в парк имени Маяковского Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Кто сказал, что десантники — это только суровые мужчины? Этому ВДВшнику, например, очень идет плюшевый мишка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Ранее URA.RU рассказывало, что свердловские десантники решили сменить привычные фонтаны на бассейн на крыше екатеринбургского БЦ «Высоцкий». Также агентство публиковало кадры традиционных прыжков с парашютом в центре столицы Урала. На торжественную церемонию, почтить память погибших десантников, собрались свердловские VIP.