Десантники Екатеринбурга с размахом отпраздновали День ВДВ. Фото

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День ВДВ. Екатеринбург, вдв, день вдв
Днем 2 августа в Екатеринбурге улицы были заполнены десантниками с флагами ВДВ Фото:

Днем 2 августа в Екатеринбурге бывшие и нынешние военнослужащие празднуют День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Сегодня ветераны отмечают 92 года со дня создания элитных войск. Весь день фотографы URA.RU провели вместе с десантниками, чтобы запечатлеть, как они проводят праздничный день.

О том, как проходит празднование Дня ВДВ в столице Урала, агентство рассказывало в режиме онлайн-трансляции. А теперь мы собрали для вас самые лучшие и яркие кадры с торжественного дня.

День ВДВ. Екатеринбург
Ранним утром на площадке у кинотеатра «Космос» горожане смогли увидеть показательные выступления спортсменов-парашютистов
Фото:
День ВДВ. Екатеринбург
Посмотреть на выступления парашютистов приходили семьи с детьми
Фото:
День ВДВ. Екатеринбург
В центр Екатеринбурга с раннего утра съехалась тяжелая военная техника
Фото:
День ВДВ. Екатеринбург
Сотни десантников прошли организованной колонной от набережной до мемориала «Черный тюльпан»
Фото:
День ВДВ. Екатеринбург
На мемориале «Черный тюльпан» десантники провели церемонию возложения цветов
Фото:
День ВДВ. Екатеринбург
Десантники приходили на праздник вместе с женами и детьми…
Фото:
День ВДВ. Екатеринбург
…и любимыми девушками
Фото:
День ВДВ. Екатеринбург
В этом году в фонтанах никто не купался
Фото:
День ВДВ. Екатеринбург
Горожане с интересом наблюдали за военной техникой, ехавшей по центральным улицам Екатеринбурга
Фото:
День ВДВ. Екатеринбург
Только взгляните, какой милый четвероногий «десантник» пришел на праздник
Фото:
День ВДВ. Екатеринбург
В торжественной церемонии цветов к мемориалу принимали участие десятки военных
Фото:
День ВДВ. Екатеринбург
Фото:
День ВДВ. Екатеринбург
Фото:
День ВДВ. Екатеринбург
Фото:
День ВДВ. Екатеринбург
Фото:
День ВДВ. Екатеринбург
Фото:
День ВДВ. Екатеринбург
Фото:
Десанты в Парке Маяковского. Екатеринбург
После официальной части десантники разбрелись по паркам и скверам Екатеринбурга
Фото:
Десанты в Парке Маяковского. Екатеринбург
Традиционно в День ВДВ военные приходят в парк имени Маяковского
Фото:
Десанты в Парке Маяковского. Екатеринбург
Кто сказал, что десантники — это только суровые мужчины? Этому ВДВшнику, например, очень идет плюшевый мишка
Фото:

Ранее URA.RU рассказывало, что свердловские десантники решили сменить привычные фонтаны на бассейн на крыше екатеринбургского БЦ «Высоцкий». Также агентство публиковало кадры традиционных прыжков с парашютом в центре столицы Урала. На торжественную церемонию, почтить память погибших десантников, собрались свердловские VIP.

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Днем 2 августа в Екатеринбурге бывшие и нынешние военнослужащие празднуют День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Сегодня ветераны отмечают 92 года со дня создания элитных войск. Весь день фотографы URA.RU провели вместе с десантниками, чтобы запечатлеть, как они проводят праздничный день. О том, как проходит празднование Дня ВДВ в столице Урала, агентство рассказывало в режиме онлайн-трансляции. А теперь мы собрали для вас самые лучшие и яркие кадры с торжественного дня. Ранее URA.RU рассказывало, что свердловские десантники решили сменить привычные фонтаны на бассейн на крыше екатеринбургского БЦ «Высоцкий». Также агентство публиковало кадры традиционных прыжков с парашютом в центре столицы Урала. На торжественную церемонию, почтить память погибших десантников, собрались свердловские VIP.
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© Служба новостей «URA.RU»
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