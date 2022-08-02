Днем 2 августа в Екатеринбурге бывшие и нынешние военнослужащие празднуют День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Сегодня ветераны отмечают 92 года со дня создания элитных войск. Весь день фотографы URA.RU провели вместе с десантниками, чтобы запечатлеть, как они проводят праздничный день.
Днем 2 августа в Екатеринбурге бывшие и нынешние военнослужащие празднуют День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Сегодня ветераны отмечают 92 года со дня создания элитных войск. Весь день фотографы URA.RU провели вместе с десантниками, чтобы запечатлеть, как они проводят праздничный день. О том, как проходит празднование Дня ВДВ в столице Урала, агентство рассказывало в режиме онлайн-трансляции. А теперь мы собрали для вас самые лучшие и яркие кадры с торжественного дня. Ранее URA.RU рассказывало, что свердловские десантники решили сменить привычные фонтаны на бассейн на крыше екатеринбургского БЦ «Высоцкий». Также агентство публиковало кадры традиционных прыжков с парашютом в центре столицы Урала. На торжественную церемонию, почтить память погибших десантников, собрались свердловские VIP.