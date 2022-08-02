Центр Екатеринбурга заполонили собаки в тельняшках. Фото

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День ВДВ. Екатеринбург, вдв, день вдв
На празднование Дня ВДВ горожане приводили своих любимых питомцев в тельняшках Фото:

Днем 2 августа центр Екатеринбурга заполнили десантники. «Голубые береты» отмечали День Воздушно-десантных войск (ВДВ) и пришли на празднование не одни, а со своими женами, детьми и питомцами.

«Только посмотрите, какие милые песики пришли вместе со своими хозяевами на празднование дня ВДВ в столице Урала! Хозяева, в честь знаменательной даты, переодели их в тельняшки», — поделился корреспондент URA.RU.

О том, как проходит празднование Дня ВДВ в столице Урала, URA.RU рассказывало в режиме онлайн-трансляции. А еще мы собрали для вас самые лучшие и яркие кадры с торжественного дня.

День ВДВ. Екатеринбург
Десантники привели на праздник своих питомцев
Фото:
День ВДВ. Екатеринбург
Фото:
День ВДВ. Екатеринбург
Фото:

Ранее URA.RU рассказывало, что свердловские десантники решили сменить привычные фонтаны на бассейн на крыше екатеринбургского БЦ «Высоцкий». Также агентство публиковало кадры традиционных прыжков с парашютом в центре столицы Урала. На торжественную церемонию, почтить память погибших десантников, собрались свердловские VIP.

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Днем 2 августа центр Екатеринбурга заполнили десантники. «Голубые береты» отмечали День Воздушно-десантных войск (ВДВ) и пришли на празднование не одни, а со своими женами, детьми и питомцами. «Только посмотрите, какие милые песики пришли вместе со своими хозяевами на празднование дня ВДВ в столице Урала! Хозяева, в честь знаменательной даты, переодели их в тельняшки», — поделился корреспондент URA.RU. О том, как проходит празднование Дня ВДВ в столице Урала, URA.RU рассказывало в режиме онлайн-трансляции. А еще мы собрали для вас самые лучшие и яркие кадры с торжественного дня. Ранее URA.RU рассказывало, что свердловские десантники решили сменить привычные фонтаны на бассейн на крыше екатеринбургского БЦ «Высоцкий». Также агентство публиковало кадры традиционных прыжков с парашютом в центре столицы Урала. На торжественную церемонию, почтить память погибших десантников, собрались свердловские VIP.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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