В Госдуме хотят лишить Ельцин Центр денег и отдать их ветеранам

03 августа 2022 в 12:34 Размер текста - 17 +

Деньги, выделенные на содержание ЕЦ, депутат ГД Ярослав Нилов предложил отдать ветеранам и сиротам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Деньги, заложенные в бюджете на содержание Ельцин Центра, нужно направить на решение жилищного вопроса ветеранов и инвалидов. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов в своем telegram-канале. «Предлагаю обратить внимание на параметры бюджета, который вот-вот будет внесен в ГД, и перераспределить средства, заложенные на содержание Ельцин Центра. Направить их можно на решение вопросов обеспечения жильем ветеранов боевых действий, инвалидов, детей-сирот. Очень кстати эти средства могли бы быть для повышения пособий ухаживающим за инвалидами 1-й группы — сегодня это позорные 1200 рублей. Социальная сфера всегда „голодна“ до финансирования, и Ельцин-центр вполне мог бы с этим „помочь“», — заявил Нилов. Ранее URA.RU сообщало, что дизайнер Артемий Лебедев высказался о священности Ельцин Центра. Публичные дискуссии о судьбе Центра продолжаются уже долгое время. Например, депутат Госдумы Сардана Авксентьева заявила, что решить будущее ЕЦ должны жители Екатеринбурга на референдуме. Также агентство рассказывало, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов обвинил американцев в создании Ельцин Центра. Затем Наина Ельцина, супруга первого президента России, обрушилась с публичной критикой в адрес Зюганова. Слова коммуниста она назвала «враньем» и «чушью».

Деньги, заложенные в бюджете на содержание Ельцин Центра, нужно направить на решение жилищного вопроса ветеранов и инвалидов. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов в своем telegram-канале. «Предлагаю обратить внимание на параметры бюджета, который вот-вот будет внесен в ГД, и перераспределить средства, заложенные на содержание Ельцин Центра. Направить их можно на решение вопросов обеспечения жильем ветеранов боевых действий, инвалидов, детей-сирот. Очень кстати эти средства могли бы быть для повышения пособий ухаживающим за инвалидами 1-й группы — сегодня это позорные 1200 рублей. Социальная сфера всегда „голодна“ до финансирования, и Ельцин-центр вполне мог бы с этим „помочь“», — заявил Нилов. Ранее URA.RU сообщало, что дизайнер Артемий Лебедев высказался о священности Ельцин Центра. Публичные дискуссии о судьбе Центра продолжаются уже долгое время. Например, депутат Госдумы Сардана Авксентьева заявила, что решить будущее ЕЦ должны жители Екатеринбурга на референдуме. Также агентство рассказывало, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов обвинил американцев в создании Ельцин Центра. Затем Наина Ельцина, супруга первого президента России, обрушилась с публичной критикой в адрес Зюганова. Слова коммуниста она назвала «враньем» и «чушью».