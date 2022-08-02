В Кургане перенесли время закрытия моста

В администрации Кургана сообщили о новом времени закрытия Кировского моста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане изменили время закрытия Кировского моста на ремонт. Движение здесь перекроют после 10:00 3 августа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Ранее сообщалось, что мост планировали закрыть утром 2 августа.

«Проезд по Кировскому мосту должны закрыть сегодня. После 10:00», — сообщили в пресс-службе городской администрации. По сообщению курганцев, на мосту уже установили запрещающие знаки, снимают верхнюю часть асфальта.

Ранее URA.RU писало, что городские власти объявили о закрытии Кировского моста со 2 августа. Во вторник вечером горожане сообщили, что по нему продолжают ездить машины. Стоимость ремонта моста, который будет закрыт год, составит более 60 млн рублей. Губернатор Курганской области Вадим Шумков называл Кировский мост небезопасным и неопрятным.