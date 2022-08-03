Итальянские спецслужбы заинтересовались болезнью Чубайса

03 августа 2022 в 15:57 Размер текста - 17 +

За болезнью Чубайса следит прокурор Темпио, сообщили в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спецслужбы Италии, в частности лично прокурор Темпио, заинтересовались причинами ухудшения состояния Анатоля Чубайса — бывшего советника президента России Владимира. Об этом сообщает итальянская газета L’Unione Sarda. «Итальянские спецслужбы разбираются в этом деле [болезни Чубайса], ожидая результатов анализов крови из Рис ди Парма. А тем временем прокурор Темпио Грегорио Капассо выслушал олигарха. Самая распространенная на данный момент гипотеза состоит в том, что Чубайса могли охватить симптомы перенесенного ранее неврологического заболевания, но прокурор все же хочет внести ясность», — пишут авторы. Ранее стало известно, что Чубайс был доставлен в европейскую больницу во время отпуска на Изумрудном побережье итальянского острова Сардиния. URA.RU также сообщало, что Чубайс попал в реанимацию с редким диагнозом. В Кремле назвали это грустной новостью. Сейчас состояние экс-советника улучшилось, но у него диагностировали редкое заболевание, вызывающее паралич — синдром Гийена-Барре.

Спецслужбы Италии, в частности лично прокурор Темпио, заинтересовались причинами ухудшения состояния Анатоля Чубайса — бывшего советника президента России Владимира. Об этом сообщает итальянская газета L’Unione Sarda. «Итальянские спецслужбы разбираются в этом деле [болезни Чубайса], ожидая результатов анализов крови из Рис ди Парма. А тем временем прокурор Темпио Грегорио Капассо выслушал олигарха. Самая распространенная на данный момент гипотеза состоит в том, что Чубайса могли охватить симптомы перенесенного ранее неврологического заболевания, но прокурор все же хочет внести ясность», — пишут авторы. Ранее стало известно, что Чубайс был доставлен в европейскую больницу во время отпуска на Изумрудном побережье итальянского острова Сардиния. URA.RU также сообщало, что Чубайс попал в реанимацию с редким диагнозом. В Кремле назвали это грустной новостью. Сейчас состояние экс-советника улучшилось, но у него диагностировали редкое заболевание, вызывающее паралич — синдром Гийена-Барре.