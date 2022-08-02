На юбилей района в ЯНАО приедут Лазарев, Арбенина и «Пицца»

03 августа 2022 в 20:33 Размер текста - 17 +

Звезды приедут на 90-летие Пуровского района с концертом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На празднование Юбилея Пуровского района приедут певец Сергей Лазарев, группа «Пицца» и исполнительница Диана Арбенина, солистка группы «Ночные снайперы». Об этом рассказала администрация Пуровского района. «На праздничном концерте для пуровчан звезды Российской эстрады исполнят свои яркие хиты. Для ценителей в музыке особой мелодичности, проникновенного вокала и небанальных текстов группа „Пицца“. Неповторимый стиль исполнения талантливой Дианы Арбениной. Современный вокал Сергея Лазарева. И, конечно же, всеми нами горячо любимый Игорь Корнилов», — написали в telegram-канале администрации Пуровского района. Празднование намечено на 3 сентября. В этом году району исполнится 90 лет. Ранее URA.RU сообщало, что в День России в ЯНАО приехала группа 7Б. Артисты дали концерт в честь праздника в городе Муравленко.

На празднование Юбилея Пуровского района приедут певец Сергей Лазарев, группа «Пицца» и исполнительница Диана Арбенина, солистка группы «Ночные снайперы». Об этом рассказала администрация Пуровского района. «На праздничном концерте для пуровчан звезды Российской эстрады исполнят свои яркие хиты. Для ценителей в музыке особой мелодичности, проникновенного вокала и небанальных текстов группа „Пицца“. Неповторимый стиль исполнения талантливой Дианы Арбениной. Современный вокал Сергея Лазарева. И, конечно же, всеми нами горячо любимый Игорь Корнилов», — написали в telegram-канале администрации Пуровского района. Празднование намечено на 3 сентября. В этом году району исполнится 90 лет. Ранее URA.RU сообщало, что в День России в ЯНАО приехала группа 7Б. Артисты дали концерт в честь праздника в городе Муравленко.