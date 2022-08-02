Компания обманом привлекает покупателей на франшизу в ЯНАО

Реализацию мер государственной поддержки на территории ЯНАО координирует «Мой бизнес» Фото: pixabay/открытая лицензия

Жителям ЯНАО предлагают сомнительный бизнес. Объявление о бесплатном открытии франшизы размешено на платформе Avito.

«Предложение действует бесплатно! Клиника природной медицины MedLeech ищет партнера в отлаженный бизнес с окупаемостью в один месяц», — сказано в объявлении. Также франчайзер указал, что организация предоставляет полное обучение с выдачей диплома государственного образца. Помимо этого, продавец готов предоставить, все необходимое для открытия центра, и сопровождать покупателя 24/7.

Корреспонденты редакции связались с франчайзером, там рассказали, что предложение актуально, а все расходы по открытию на себя берет муниципалитет. «В ЯНАО действует поддержка малому бизнесу, и оплачивает все муниципалитет», — рассказали по указанному в объявлении номеру телефона.

Агентство обратилось в Фонд «Агентство ЯНАО „Мой бизнес“ (МКК)» для уточнения порядка получения франшизы, там рассказали, что при покупке готового бизнеса в сфере услуг, общепита и торговли предприниматель может возместить до 90% от стоимости паушального взноса в пределах 500 000 рублей. При приобретении франшизы с общим объемом инвестиций в проект не менее 10 000 000 рублей максимальная сумма компенсации — до 3 000 000 рублей.

Также там добавили, что реализацию мер государственной поддержки на территории ЯНАО координирует «Мой бизнес». «Иные источники информации и предложения воспользоваться мерами государственной поддержки не являются официальными, а достоверность этих сведений может подвергаться сомнению», — сказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что подростки из Нового Уренгоя (ЯНАО) организовали мини-бизнес по выгулу собак в свободное от учебы время. Уже два года подростки стабильно выгуливаем собак и зарабатывают на этом деньги.

https://www.avito.ru/gubkinskiy/gotoviy_biznes/gotovyy_biznes_franshiza_klinika_prirodnoy_meditsiny_2251558749