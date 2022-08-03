«Мы прочитали в новостях, что Александра Пумпянского, сына уральского миллиардера, лишили покупок в Швейцарии. Бизнесмен не может купить продукты питания, предметы гигиены и оплатить телефонные счета. Бар «Огонек» собрал для Александра посылку с нашими российскими и уральскими продуктами, чтобы он не забывал, что Родина его любит и ждет! Посылку отдали на ресепшен головного офиса «ТМК», — говорится в сообщении.
Александр Пумпянский рассказал изданию Blick, что попал под персональные санкции. Он не может обслуживать ипотеку в Швейцарии из-за заблокированных счетов. Поэтому был вынужден переехать из Швейцарии в Турцию. «Должен вернуть арендованный автомобиль серии BMW X7, срок действия автостраховки истекает в конце года. Ипотеку больше нельзя обслуживать, а у семьи осталось немного денег. Швейцария лишает собственных граждан возможности жить в своей стране», — сообщает издание со ссылкой на слова Александра Пумпянского.
В марте санкции в отношении Дмитрия Пумпянского и членов его семьи ввели Великобритания и Евросоюз (санкции от ЕС оспаривали через суд). После этого он вышел из состава советов директоров и покинул все посты. А в апреле свои ограничения на бизнесмена наложила Канада. Также известно, что в Гибралтаре арестовали яхту Пумпянского.
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Свердловский бар «Огонек» собрал посылку с продуктами питания для сына уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского — Александра, который попал под санкции, и был вынужден из-за этого переехать из Швейцарии в Турцию. Бар поделился фотографиями в своем telegram-канале. «Мы прочитали в новостях, что Александра Пумпянского, сына уральского миллиардера, лишили покупок в Швейцарии. Бизнесмен не может купить продукты питания, предметы гигиены и оплатить телефонные счета. Бар «Огонек» собрал для Александра посылку с нашими российскими и уральскими продуктами, чтобы он не забывал, что Родина его любит и ждет! Посылку отдали на ресепшен головного офиса «ТМК», — говорится в сообщении. Александр Пумпянский рассказал изданию Blick, что попал под персональные санкции. Он не может обслуживать ипотеку в Швейцарии из-за заблокированных счетов. Поэтому был вынужден переехать из Швейцарии в Турцию. «Должен вернуть арендованный автомобиль серии BMW X7, срок действия автостраховки истекает в конце года. Ипотеку больше нельзя обслуживать, а у семьи осталось немного денег. Швейцария лишает собственных граждан возможности жить в своей стране», — сообщает издание со ссылкой на слова Александра Пумпянского. В марте санкции в отношении Дмитрия Пумпянского и членов его семьи ввели Великобритания и Евросоюз (санкции от ЕС оспаривали через суд). После этого он вышел из состава советов директоров и покинул все посты. А в апреле свои ограничения на бизнесмена наложила Канада. Также известно, что в Гибралтаре арестовали яхту Пумпянского. США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители. Причиной введения санкций стала спецоперация России на Украине. Свою работу в РФ приостановили десятки крупнейших мировых брендов и корпораций.