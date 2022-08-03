Бар «Огонек» собрал для Александра Пумпянского посылку с продуктами Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Свердловский бар «Огонек» собрал посылку с продуктами питания для сына уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского — Александра, который попал под санкции, и был вынужден из-за этого переехать из Швейцарии в Турцию. Бар поделился фотографиями в своем telegram-канале.

«Мы прочитали в новостях, что Александра Пумпянского, сына уральского миллиардера, лишили покупок в Швейцарии. Бизнесмен не может купить продукты питания, предметы гигиены и оплатить телефонные счета. Бар «Огонек» собрал для Александра посылку с нашими российскими и уральскими продуктами, чтобы он не забывал, что Родина его любит и ждет! Посылку отдали на ресепшен головного офиса «ТМК», — говорится в сообщении.

Александр Пумпянский рассказал изданию Blick, что попал под персональные санкции. Он не может обслуживать ипотеку в Швейцарии из-за заблокированных счетов. Поэтому был вынужден переехать из Швейцарии в Турцию. «Должен вернуть арендованный автомобиль серии BMW X7, срок действия автостраховки истекает в конце года. Ипотеку больше нельзя обслуживать, а у семьи осталось немного денег. Швейцария лишает собственных граждан возможности жить в своей стране», — сообщает издание со ссылкой на слова Александра Пумпянского.

В марте санкции в отношении Дмитрия Пумпянского и членов его семьи ввели Великобритания и Евросоюз (санкции от ЕС оспаривали через суд). После этого он вышел из состава советов директоров и покинул все посты. А в апреле свои ограничения на бизнесмена наложила Канада. Также известно, что в Гибралтаре арестовали яхту Пумпянского.

США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители. Причиной введения санкций стала спецоперация России на Украине. Свою работу в РФ приостановили десятки крупнейших мировых брендов и корпораций.

Скрин поста бара «Огонек» в telegram-канале

Фото: telegram-канал «Огонек Live»

Фото: telegram-канал «Огонек Live»

Фото: telegram-канал «Огонек Live»