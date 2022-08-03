МИД РФ: Украина создает предпосылки для ядерной катастрофы

04 августа 2022 в 04:10 Размер текста - 17 +

Россия регулярно докладывает МАГАТЭ о нападении ВСУ на ядерные объекты Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия регулярно докладывает Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о нападении ВСУ на ядерные объекты. Об этом доложил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий. «Украинские диверсанты 4 марта устроили перестрелку из здания, прилегающего к Запорожской станции. 9 марта украинская сторона взорвала линию передач, питающую систему охлаждения хранилища отработанного топлива, расположенного на территории Чернобыльской АЭС», — сообщил Вишневецкий, передает РИА «Новости». Он добавил, что об этом РФ информировала МАГАТЭ. Следующая провокация со стороны ВСУ была совершена 27 апреля. Тогда в сторону Запорожской станции киевский режим направил два беспилотника, один из которых был сбит в районе города Энергодар. «Оба беспилотника идентифицированы как ударные авиационные комплексы Warmate польского производства», — отметил дипломат. По его мнению, действия Варшавы в этом конкретном случае можно идентифицировать как пособничество ядерному терроризму. Далее, рассказал Игорь Вишневецкий, 18 июля ВСУ вновь атаковали Запорожскую АЭС. «По счастливой случайности это не привело к техногенной катастрофе», — отметил он. Через некоторое время эти атаки повторились. По словам дипломата, это подтверждает нацеленность Украины на создание предпосылок для ядерной катастрофы. Ранее сообщалось, что украинские ударные беспилотники совершили атаку на Запорожскую АЭС, передает RT. Член ВГА Запорожья Владимир Рогов рассказал, что станция продолжает работу, пишет « Газета.ru ». Также ВСУ атаковали Запорожскую АЭС беспилотниками 12 июля. В Минобороны РФ заявили, что катастрофа в Запорожье не произошла по «счастливой случайности». Лидер «Российского Союза ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич заявил URA.RU, что все удары по ЗАЭС являются актами терроризма со стороны украинских нацистов. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля, целью является освобождение Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия помогает жителям ДНР и ЛНР, которые подвергались геноциду со стороны Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия регулярно докладывает Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о нападении ВСУ на ядерные объекты. Об этом доложил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий. «Украинские диверсанты 4 марта устроили перестрелку из здания, прилегающего к Запорожской станции. 9 марта украинская сторона взорвала линию передач, питающую систему охлаждения хранилища отработанного топлива, расположенного на территории Чернобыльской АЭС», — сообщил Вишневецкий, передает РИА «Новости». Он добавил, что об этом РФ информировала МАГАТЭ. Следующая провокация со стороны ВСУ была совершена 27 апреля. Тогда в сторону Запорожской станции киевский режим направил два беспилотника, один из которых был сбит в районе города Энергодар. «Оба беспилотника идентифицированы как ударные авиационные комплексы Warmate польского производства», — отметил дипломат. По его мнению, действия Варшавы в этом конкретном случае можно идентифицировать как пособничество ядерному терроризму. Далее, рассказал Игорь Вишневецкий, 18 июля ВСУ вновь атаковали Запорожскую АЭС. «По счастливой случайности это не привело к техногенной катастрофе», — отметил он. Через некоторое время эти атаки повторились. По словам дипломата, это подтверждает нацеленность Украины на создание предпосылок для ядерной катастрофы. Ранее сообщалось, что украинские ударные беспилотники совершили атаку на Запорожскую АЭС, передает RT. Член ВГА Запорожья Владимир Рогов рассказал, что станция продолжает работу, пишет «Газета.ru». Также ВСУ атаковали Запорожскую АЭС беспилотниками 12 июля. В Минобороны РФ заявили, что катастрофа в Запорожье не произошла по «счастливой случайности». Лидер «Российского Союза ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич заявил URA.RU, что все удары по ЗАЭС являются актами терроризма со стороны украинских нацистов. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля, целью является освобождение Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия помогает жителям ДНР и ЛНР, которые подвергались геноциду со стороны Украины.