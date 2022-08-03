03 августа 2022

Губернатора Шумкова просят разобраться с болотом со змеями. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, змея, зоопарк, питон
По словам горожанина, на заболоченной территории видели змею (архивное фото) Фото:

В Кургане жители Заозерного района попросили губернатора Вадима Шумкова и мэрию Кургана помочь избавиться от заболоченной территории, где видели змею. Обращение от лица местных жителей в соцсетях опубликовал горожанин.

«Когда съезжаешь с дороги и заезжаешь во двор дома № 20, ты попадаешь в другой мир. Все заросло ивами. Местность заболотилась из-за отсутствия ливневок. Здесь селятся чайки. Недавно после дождя дети видели змею», — сообщается в видео, опубликованном пользователем Сергеем Никитиным в группе соцсети «ВКонтакте» «Реальный Курган».

Жители ближайших домов попросили представителей власти разобраться в этой ситуации. URA.RU направило запросы по теме в пресс-службы губернатора региона и мэрии Кургана. На момент написания новости ответы не были получены.

Ранее жительница того же района, жаловалась, что в их дворе после строительства Мальцевского проспекта появилось болотце, где начали расти камыши. Тогда в администрации ответили, что рассмотрят эту проблему при создании плана работ на следующие годы.

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В Кургане жители Заозерного района попросили губернатора Вадима Шумкова и мэрию Кургана помочь избавиться от заболоченной территории, где видели змею. Обращение от лица местных жителей в соцсетях опубликовал горожанин. «Когда съезжаешь с дороги и заезжаешь во двор дома № 20, ты попадаешь в другой мир. Все заросло ивами. Местность заболотилась из-за отсутствия ливневок. Здесь селятся чайки. Недавно после дождя дети видели змею», — сообщается в видео, опубликованном пользователем Сергеем Никитиным в группе соцсети «ВКонтакте» «Реальный Курган». Жители ближайших домов попросили представителей власти разобраться в этой ситуации. URA.RU направило запросы по теме в пресс-службы губернатора региона и мэрии Кургана. На момент написания новости ответы не были получены. Ранее жительница того же района, жаловалась, что в их дворе после строительства Мальцевского проспекта появилось болотце, где начали расти камыши. Тогда в администрации ответили, что рассмотрят эту проблему при создании плана работ на следующие годы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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