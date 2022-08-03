Губернатора Шумкова просят разобраться с болотом со змеями. Видео

04 августа 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

По словам горожанина, на заболоченной территории видели змею (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Кургане жители Заозерного района попросили губернатора Вадима Шумкова и мэрию Кургана помочь избавиться от заболоченной территории, где видели змею. Обращение от лица местных жителей в соцсетях опубликовал горожанин. «Когда съезжаешь с дороги и заезжаешь во двор дома № 20, ты попадаешь в другой мир. Все заросло ивами. Местность заболотилась из-за отсутствия ливневок. Здесь селятся чайки. Недавно после дождя дети видели змею», — сообщается в видео, опубликованном пользователем Сергеем Никитиным в группе соцсети «ВКонтакте» «Реальный Курган». Жители ближайших домов попросили представителей власти разобраться в этой ситуации. URA.RU направило запросы по теме в пресс-службы губернатора региона и мэрии Кургана. На момент написания новости ответы не были получены. Ранее жительница того же района, жаловалась, что в их дворе после строительства Мальцевского проспекта появилось болотце, где начали расти камыши. Тогда в администрации ответили, что рассмотрят эту проблему при создании плана работ на следующие годы.

В Кургане жители Заозерного района попросили губернатора Вадима Шумкова и мэрию Кургана помочь избавиться от заболоченной территории, где видели змею. Обращение от лица местных жителей в соцсетях опубликовал горожанин. «Когда съезжаешь с дороги и заезжаешь во двор дома № 20, ты попадаешь в другой мир. Все заросло ивами. Местность заболотилась из-за отсутствия ливневок. Здесь селятся чайки. Недавно после дождя дети видели змею», — сообщается в видео, опубликованном пользователем Сергеем Никитиным в группе соцсети «ВКонтакте» «Реальный Курган». Жители ближайших домов попросили представителей власти разобраться в этой ситуации. URA.RU направило запросы по теме в пресс-службы губернатора региона и мэрии Кургана. На момент написания новости ответы не были получены. Ранее жительница того же района, жаловалась, что в их дворе после строительства Мальцевского проспекта появилось болотце, где начали расти камыши. Тогда в администрации ответили, что рассмотрят эту проблему при создании плана работ на следующие годы.