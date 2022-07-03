По словам обратившейся, в ее дворе начали расти камыши (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в Заозерном районе после строительства Мальцевского проспекта в одном из дворов появилось болотце, где начали расти камыши. Об этом местная жительница написала на портале «Обратись».

«Здравствуйте, когда строили дорогу ул. Витебского и Мальцева, видимо неправильно что-то спроектировали, отчего у нас во дворе с тех пор почти всегда образуется болотце, в котором уже начали прорастать камыши, и обитать чайки. Снег растаял и превратился в лужу, а она до сих пор не рассосалась. Это угол 20-го дома в 3-м микрорайоне», — рассказала горожанка.

Она добавила, что в середине лужи есть дождеприемный колодец, но, видимо, он не работает. На обращение жительницы ответили представители городской администрации. «Ливневая канализация подключена в новый коллектор ливневой канализации, проходящий по ул. Мальцева, сделан дождеприемный колодец. Все работы по благоустройству выполнены в рамках и границах разработанной и утвержденной проектно-сметной документации в летний строительный период 2020 г.», — рассказали в мэрии.

В администрации объяснили, что полностью устранить эту проблему можно будет при благоустройстве территории общего пользования, но в 2022 году оно не запланировано. Представители мэрии добавили, что этот вопрос рассмотрят при создании плана работ на следующие годы.

Строительство проспекта Мальцева началось в 2019 году. В мае 2021 года местный житель заметил, что на новой дороге появилось множество провалов. Тогда представители власти ответили, что дефекты устранят до конца июня того же года.

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