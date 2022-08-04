Businessinsider: почему Китай развяжет войну с Тайванем

Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Китайскому лидеру Си Цзиньпиню может понадобиться небольшая война с Тайванем, чтобы укрепить свое политическое положение в КНР. Об этом пишет агентство Businessinsider.

«Си Цзиньпин не видит в экономике единственного пути к превращению Китая в „великую державу“, бессменным главой которой он надеется стать. Вполне вероятно, что ради реализации этих целей он попытается прибегнуть к „маленькой победоносной войне“. Победа в ней позволит ему обойти всех своих внутренних противников, которых у Си сегодня в избытке», — передает «Ридус» данные Businessinsider.

Ранее Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня, который власти КНР называют своей «исторической территорией». Таким образом Китай ответил на визит в Тайвань спикера палаты представителей США Ненси Пелоси, которая выразила «полную поддержу» демократии острова. Власти КНР заявляют, что визит Пелоси «нарушит территориальную целостность» Китая, передает телеканал 360. Президент США Джо Байден ранее заявлял, что готов отправить войска для защиты Тайваня.