Курганцы умирают чаще, чем рождаются

В Курганской области за январь—май умерло около шести тысяч человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области смертность превысила рождаемость в два раза. По данным за январь—май 2022 года, численность населения сократилась более чем на три тысячи человек. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата.

«По оперативным данным, в январе—мае 2022 года естественная убыль населения составила 3063 человека. Родилось 2647 человек, умерло 5710 человек, в том числе 17 детей в возрасте до одного года. По сравнению с соответствующим периодом 2021 года число родившихся снизилось на 9,2%, умерших — на 7,8%», — говорится в отчете.

Ранее URA.RU писало, что итогам прошлого года численность населения Курганской области сократилась более чем на 13 тысяч человек. На 1 января 2022 года в регионе насчитывалось 805,5 тысяч человек. Также сообщалось, в каких курганских округах и районах больше всего умирает людей. Наиболее высокая смертность населения за 2021 год оказалась в Лебяжьевском, Шатровском, Звериноголовском и Далматовском округах и районе.