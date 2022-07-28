В Кремле прокомментировали обмен Бута на экс-баскетболистку УГМК

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XXVII Чемпионат России по баскетболу среди женских команд (Премьер-лига): УГМК Екатеринбург - Динамо Курск, финал - матч №2. Екатеринбург, грайнер бриттни
В Кремле отреагировали на новости о возможном обмене американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута Фото:
новость из сюжета
Баскетболистку УГМК арестовали за контрабанду наркотиков

Договоренностей об обмене американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута между Россией и США пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Первое, что нам известно, это то, что действительно появились такие сообщения и некоторые заявления. Второе: нам также известно, что при обсуждении подобных тем обычно такие информационные вбросы не делаются. Обычно становится известно уже о реализованных договоренностях. Третье: нам известно, что договоренностей в этой области нет», — сказал Песков в ходе конференц-колла.

Ранее URA.RU сообщало, что представители России и США пытаются договориться о возвращении на родину экс-баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер, задержанной за контрабанду наркотиков в РФ. Об этом заявили в МИД РФ.

Вопрос вывоза преступников обсуждали глава России Владимир Путин и президент США Джо Байден. Американская сторона предлагает обменять баскетболистку на преступников, содержащихся в США. Среди них американец-шпион Пол Уилон и предприниматель Виктор Бут.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в марте, обнаружив у нее в багаже гашишное масло. Химкинский городской суд отправил спортсменку под стражу до вынесения приговора. Она пытается освободиться и заявляет о нарушениях в действиях силовиков, проводивших задержание.

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Договоренностей об обмене американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута между Россией и США пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Первое, что нам известно, это то, что действительно появились такие сообщения и некоторые заявления. Второе: нам также известно, что при обсуждении подобных тем обычно такие информационные вбросы не делаются. Обычно становится известно уже о реализованных договоренностях. Третье: нам известно, что договоренностей в этой области нет», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Ранее URA.RU сообщало, что представители России и США пытаются договориться о возвращении на родину экс-баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер, задержанной за контрабанду наркотиков в РФ. Об этом заявили в МИД РФ. Вопрос вывоза преступников обсуждали глава России Владимир Путин и президент США Джо Байден. Американская сторона предлагает обменять баскетболистку на преступников, содержащихся в США. Среди них американец-шпион Пол Уилон и предприниматель Виктор Бут. Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в марте, обнаружив у нее в багаже гашишное масло. Химкинский городской суд отправил спортсменку под стражу до вынесения приговора. Она пытается освободиться и заявляет о нарушениях в действиях силовиков, проводивших задержание.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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