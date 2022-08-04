04 августа 2022

Тюмень отправила на службу бойцов спецназначения

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Проводы контрактников. Тюмень , солдаты, служба по контракту, контрактники
Рота инженерного полка «Тобол», состоящего из тюменских добровольцев, присоединилась к Вооруженным силам РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ряды Вооруженных сил РФ отправилась еще одна рота инженерного полка «Тобол». Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области будет сформировано три спецподразделения Минобороны РФ — «Тайга», «Тобол» и «Сибирь», которые будут состоять из добровольцев.

«В эти минуты проходит тожественная отправка еще одной роты тюменского инженерного подразделения для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации», — указано в сообщение telegram-канала Информационного центра правительства Тюменской области.

Первая партия добровольцев из Тюменской области отправилась на службу в составе специального подразделения «Тобол» 22 июля. При этом, где именно будет дислоцироваться отряд тюменцев — в Минобороны раскрывать не стали.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области формируют три спецподразделения добровольцев. Их участникам пообещали зарплату от 200 тыс. рублей в месяц и премии за выполнение боевых задач, которые могут достигать 300 тыс. рублей.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Российская Федерация заключила с ними ряд соглашений. В том числе, о взаимной военной поддержке.

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В ряды Вооруженных сил РФ отправилась еще одна рота инженерного полка «Тобол». Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области будет сформировано три спецподразделения Минобороны РФ — «Тайга», «Тобол» и «Сибирь», которые будут состоять из добровольцев. «В эти минуты проходит тожественная отправка еще одной роты тюменского инженерного подразделения для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации», — указано в сообщение telegram-канала Информационного центра правительства Тюменской области. Первая партия добровольцев из Тюменской области отправилась на службу в составе специального подразделения «Тобол» 22 июля. При этом, где именно будет дислоцироваться отряд тюменцев — в Минобороны раскрывать не стали. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области формируют три спецподразделения добровольцев. Их участникам пообещали зарплату от 200 тыс. рублей в месяц и премии за выполнение боевых задач, которые могут достигать 300 тыс. рублей. 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Российская Федерация заключила с ними ряд соглашений. В том числе, о взаимной военной поддержке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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