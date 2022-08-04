Водителю с подложными автомобильными номерами грозит лишение прав Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцы стали замечать, что по городу ездят автомобили с номерами СССР, возможно, имеющими отношение к объединению «Союз славянских сил Руси» (экстремистская организация, запрещенная на территории России). Пост с фотографиями был опубликован в группе «Подслушано у водителей и авто любителей Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Еще один автомобиль с вымышленными номерами СССР, на этот раз Subaru», — указал анонимный автор поста. В комментариях к посту тюменцы обратили внимание на то, что за буквы на номерах водителя транспортного средства могут наказать по закону. «Организация СССР признана экстремистской. Удачи хозяину авто», — написал Олег Юристеев.

В УГИБДД по Тюменской области агентству пояснили, что водителю, управляющему автомобилем с такими номерами может грозить штраф и лишение прав. «За установку подложных номеров гражданам грозит штраф 2 тысячи 500 рублей, для должностных лиц штраф от 15 до 20 тысяч, а юридическим лицам грозит от 400 тысяч до полумиллиона. За управление транспортным средством с подложными номерами водитель может лишиться прав от шести месяцев до года», — сообщили в пресс-службе ведомства.

За комментарием, какая ответственность предусмотрена для водителя за езду на автомобиле с экстремистскими номерами, агентство обратилось в УМВД России по Тюменской области. Им был направлен письменный запрос, ответ на который ожидается.